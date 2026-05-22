Trả lại hơn 100 triệu đồng 'cảm ơn' thầy cô ôn thi lớp 10

Ngày 22/5, ông Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng trường THCS Thọ Dân (xã Thọ Phú), xác nhận trường yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh khối 9 hoàn trả hơn 100 triệu đồng đã thu, đồng thời dừng triển khai một số khoản thu cuối năm khác.

Động thái này diễn ra sau khi nhiều phụ huynh lớp 9 bức xúc vì liên tục nhận được thông báo đóng tiền phục vụ ôn thi vào lớp 10, dù quy định hiện hành cấm thu tiền dạy thêm trong trường công lập.

Cụ thể, khi chưa công bố môn thi thứ ba, các gia đình được thông báo đóng một triệu đồng mỗi học sinh để ôn Toán và Ngữ văn. Đến giữa tháng 2, hội phụ huynh tiếp tục thu 2,7 triệu đồng, gồm hai môn trên và tiếng Anh. Sau đó, do giảm số buổi học từ 90 xuống còn 80 nên tiền đóng còn 2,4 triệu đồng.

Ngoài ra, mỗi học sinh đóng thêm 450.000 đồng cho các khoản như trang trí khai giảng, quà tri ân giáo viên cuối năm và liên hoan lớp... Việc thu tiền thông qua nhóm lớp, do đại diện phụ huynh chủ trì, song trong một số giao dịch chuyển khoản, tài khoản nhận tiền lại là giáo viên chủ nhiệm.

"Chúng tôi hiểu giáo viên vất vả ôn thi cho các con nên phụ huynh sẽ có cách tri ân phù hợp. Nhưng việc bổ đầu học sinh để thu tiền như vậy là không đúng", một phụ huynh nói.

Ông Hùng khẳng định việc này do trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh tự thực hiện, trường không chỉ đạo hay yêu cầu giáo viên vận động.

Trường THCS Thọ Dân. Ảnh: Lam Sơn

Theo Thông tư về dạy thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh cuối cấp là một trong ba nhóm được học thêm miễn phí trong nhà trường, nếu có nhu cầu. Thời lượng học là 2 tiết một môn mỗi tuần.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net