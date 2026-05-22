Cứu hộ và lai dắt thành công tàu cá gặp nạn tại cửa Lạch Cờn

Lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công tàu cá TH-91969-TS, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 25 phút ngày 22/5, tàu cá mang số hiệu TH-91969-TS, dài khoảng 12m do ông Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1964, trú tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng trong quá trình di chuyển vào bãi neo đậu đã bị mắc cạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tàu cá của ông Nguyễn Văn Nam đi sai luồng tuyến nên đã xảy ra sự cố.

Sau khi nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn đã khẩn trương triển khai lực lượng cứu hộ gồm 1 ca nô cùng 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đồng thời, huy động thêm tàu cá mang số hiệu NA-70622-TS của anh Đậu Đình Hiệp (sinh năm 1994, trú tại khối Đồng Tiến, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) phối hợp tham gia cứu hộ. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công tàu cá TH-91969-TS, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

Trước đó, ngày 20/5, do ảnh hưởng của sóng lớn và gió mạnh, tàu cá số hiệu NA-73210-TS do ông Phạm Văn Hiếu (sinh năm 1984, trú tại khối Thân Ái, phường Quỳnh Mai) làm thuyền trưởng, đang trên đường vào cách cửa lạch khoảng 1 hải lý thì bị sóng đánh dạt, mất kiểm soát, có nguy cơ bị chìm. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã phối hợp hỗ trợ cứu hộ, lai dắt thành công tàu cá cùng các thuyền viên vào bờ an toàn.

Cửa biển Lạch Cờn là 1 trong 6 cửa biển lớn của tỉnh Nghệ An, luồng tuyến Lạch Cờn là 1 trong 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2026 theo Quyết định số 1053/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với độ sâu vùng nước tại khu neo đậu từ 1,2 đến 5,0m, chiều dài luồng 1.200m, có sức chứa 500 tàu cá tại vùng nước khu neo đậu; cỡ, loại tàu cá lớn nhất vào được khu neo đậu tránh trú bão dài 31m, khu neo đậu Lạch Cờn là khu neo đậu quy mô cấp tỉnh trên địa bàn Nghệ An.

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cửa biển Lạch Cờn, Lạch Vạn, Lạch Thơi (tỉnh Nghệ An) có luồng tuyến ra vào khá phức tạp do hiện tượng cát bồi lấp. Đặc biệt, khi thủy triều lên, kết hợp với gió biển thổi mạnh sẽ gây khó khăn, dễ xảy ra mắc cạn đối với các phương tiện tàu, thuyền của ngư dân. Do vậy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân cần chú ý quan sát, đi đúng luồng tuyến, phao chỉ dẫn, cảnh giới để đảm bảo cho phương tiện, thuyền viên mỗi khi di chuyển vào các cửa biển.

Tác giả: Văn Tý

Nguồn tin: Báo Tin tức