U17 Thái Lan bổ nhiệm HLV là người từng khiêu khích truyền thông Việt Nam ở chung kết AFF Cup

Sau khi chia tay Marco Gockel hôm 19-5, LĐBĐ Thái Lan vừa chính thức bổ nhiệm ông Wasapon Kaewpaluk làm HLV trưởng đội tuyển U17 Thái Lan, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U17 châu Á 2027.

Wasapon Kaewpaluk không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Đông Nam Á. Ông từng đảm nhiệm nhiều vai trò tại các CLB hàng đầu Thái Lan như True Bangkok United, Port FC hay Kanchanaburi FC. Ở cấp đội tuyển, ông từng là phiên dịch rồi trợ lý cho tuyển Thái Lan dưới thời các HLV Bryan Robson, Winfried Schafer và đặc biệt là Mano Polking.

Trong đó, Wasapon Kaewpaluk từng gây tranh cãi với truyền thông Việt Nam tại AFF Cup 2022. Sau trận hòa 2-2 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, trợ lý ngôn ngữ của tuyển Thái Lan khi đó liên tục đi lại giữa phòng họp báo với ánh mắt và thái độ bị cho là khiêu khích phóng viên chủ nhà khi đang nắm lợi thế vô địch.

Dù được nhắc nhở giữ bình tĩnh và tôn trọng mọi người, Wasapon vẫn tỏ thái độ thách thức. Chứng kiến vụ việc, HLV Polking đã nhiều lần gọi trợ lý của mình về vị trí để buổi họp báo có thể bắt đầu. Vụ việc sau đó đã được AFF ghi nhận và gửi cảnh báo đến vị trợ lý này.

Kaewpaluk hiện đang sở hữu bằng huấn luyện AFC Pro License và được kỳ vọng giúp U17 Thái Lan nâng cao năng lực cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Theo kế hoạch, đội U17 Thái Lan sẽ tham dự vòng loại Giải U17 châu Á 2026 vào tháng 11 tới.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động