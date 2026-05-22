Thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết 01 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp

Theo đó, Ban Chỉ đạo sơ kết 01 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp (Ban Chỉ đạo) gồm 24 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Ban, Sở, ngành.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Viết Hưng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên.

Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ, quyền hạn: Chỉ đạo tiến hành sơ kết 01 năm triển khai hoạt động tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Nghệ An; tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân; đề ra nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đồng chí Trưởng ban. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy và của cơ quan thường trực để phục vụ công tác. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn