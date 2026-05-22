Cho ý kiến về các dự thảo phân cấp, uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các cấp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh

Quang cảnh hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trình bày các nội dung dự thảo

Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ, gồm: Dự thảo Quyết định quy định việc phân cấp, ủy quyền quyết định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, chấp thuận về việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, chấp thuận, phê duyệt phương án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định một số nội dung thi hành Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều các Quyết định: số 64/2025/QĐ-UBND; số 72/2025/QĐ-UBND; số 82/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Dũng đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất về mặt văn phong, câu chữ trong các dự thảo

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho ý kiến vào các nội dung dự thảo

Trưởng phòng Nông nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Xuân Hùng đề nghị kéo dài thời hạn hỗ trợ khi nhà nước thu hồi tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có đất bị thu hồi trong trường hợp dự án kéo dài

Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh Nguyễn Ngọc Phong đề nghị nghiên cứu bỏ quy định về Điều kiện hỗ trợ để giảm phát sinh các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện

Theo dự thảo, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh gồm 3 nhóm nội dung. Cụ thể, về nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc cho từng dự án. Ban hành Thông báo thu hồi đất; Quyết định cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quyết định giá đất cụ thể trong một số trường hợp, giá bán nhà ở tái định cư, giá đất tính tiền sử dụng/thuê đất khi bồi thường bằng đất khác mục đích...

Về nội dung giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất: Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất; cho thuê đất thu tiền hằng năm (không bao gồm dự án đầu tư triển khai trên địa bàn 2 xã trở lên); giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất được miễn toàn bộ tiền sử dụng/thuê đất cho cả thời hạn. Quyết định giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kết nối đến các điểm cầu cấp xã

Về các nội dung quản lý khác: Phê duyệt phương án góp quyền sử dụng đất chỉnh trang nông thôn; chấp thuận, phê duyệt các phương án sử dụng đất nông nghiệp, đất lúa, đất kết hợp; phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; quyết định trưng dụng đất và gia hạn trưng dụng đất...

Các đại biểu nghiên cứu nội dung các dự thảo

Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền thực hiện các nội dung: Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng, gia hạn, chuyển hình thức sử dụng đất... thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, trừ các trường hợp đã phân cấp cho cấp xã. Quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Chấp thuận bằng văn bản việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định và quyết định các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng, thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp. Quyết định giao đất, cho thuê đất đồng thời với giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh phát biểu

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm, bám sát thực tiễn của các Sở, ngành, địa phương. Nhấn mạnh tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, việc đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã là xu thế tất yếu, giảm tầng nấc trung gian, đồng thời phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương; qua đó, góp phần giải quyết dứt điểm, kịp thời mọi vướng mắc phát sinh từ cấp cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của các địa phương trong giai đoạn tới.

Việc ban hành Quyết định của UBND tỉnh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ về lĩnh vực đất đai, tạo nên hệ thống pháp lý mang tính đột phá nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo sự linh hoạt trong quá trình thực thi Luật Đất đai. Thống nhất thông qua các nội dung dự thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trương tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện nội dung các dự thảo, trình UBND xem xét.

Cũng trong chiều nay, Hội đồng thẩm định Bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh họp cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn