Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cụ thể, tại Quyết định số 786-QĐ/TU ngày 08/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiêm Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên nhiệm kỳ 2025-2030; nhận nhiệm vụ mới từ ngày 22/5/2026.

Tại Quyết định số 788-QĐ/TU ngày 08/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, chỉ định đồng chí Hoàng Vĩnh Trường – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hợp Minh nhiệm kỳ 2025-2030; nhận nhiệm vụ mới từ ngày 20/5/2026.

Tại Quyết định số 789-QĐ/TU ngày 08/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công, chỉ định đồng chí Võ Minh Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc, nhiệm kỳ 2025-2030; nhận nhiệm vụ mới từ ngày 11/5/2026.

Tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 08/5/2026 của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian 05 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Quyết định cho các đồng chí: Hoàng Vĩnh Trường, Võ Minh Thế, Nguyễn Thị Phương Thúy và Hồ Đức Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Trao Quyết định, tặng hoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng các đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đồng chí Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Bí thư xác định năm 2026 là năm hướng mạnh về cơ sở, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, việc điều động, bổ nhiệm lần này không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn phục vụ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp với phương châm “tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện điều động, phân công, chỉ định cán bộ bảo đảm đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu khẳng định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này đều là những cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ nhận công tác mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đoàn kết vừa là nguyên tắc, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; “đoàn kết thì mạnh, mất đoàn kết là mất tất cả”.

Bên cạnh đó, môi trường công tác mới vừa là cơ hội để cán bộ khẳng định bản thân, vừa đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới; do đó các đồng chí cần tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ; chủ động nắm chắc thực tiễn, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đối với ba đồng chí được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, kết nối hệ thống chính trị cơ sở vận hành đồng bộ, thống nhất; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến đột phá nhằm khơi dậy nội lực địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có; đồng thời kịp thời nhận diện khó khăn, hạn chế ngay từ cơ sở để chủ động xử lý, không để bị động, bất ngờ. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đối với đồng chí Hồ Đức Tuấn được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành đồng bộ, thông suốt, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra chậm trễ, ách tắc hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, hiện nay Trung ương đang chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Nghệ An được giao mục tiêu tăng trưởng từ 10,5% đến 11% trong năm 2026. Vì vậy, cấp cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

“Chỉ khi các địa phương, cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tỉnh mới hoàn thành được nhiệm vụ chung”, đồng chí nhấn mạnh và đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ ở cơ sở phải nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ được điều động, bổ nhiệm phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ kỳ vọng các đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhân dân.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Tân Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc Võ Minh Thế phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các cán bộ được điều động, phân công nhiệm vụ mới, tân Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc Võ Minh Thế bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tin tưởng giao nhiệm vụ.

Đồng chí cho biết cả 04 cán bộ nhận nhiệm vụ đều khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đồng chí sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; xem đây là cơ sở quan trọng để cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Các đồng chí cũng cam kết tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu, dân chủ, kỷ cương; tập trung toàn tâm, toàn sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, địa phương và tập thể cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Lộc chúc mừng đồng chí Võ Minh Thế

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Liên chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Minh chúc mừng đồng chí Hoàng Vĩnh Trường

Tập thể lãnh đạo và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Hồ Đức Tuấn

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn