Nữ sinh lớp 7 ở Quảng Ngãi bị nhóm nam sinh đánh hội đồng trước cổng trường

Ngày 12/4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nam sinh đánh liên tiếp trước cổng Trường THCS Bình Thuận (thuộc xã Vạn Tường, Quảng Ngãi).

Trong clip, nạn nhân gần như không thể chống cự, liên tục bị đấm, đá khiến nhiều người chứng kiến bức xúc. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng ra can ngăn nhưng bất lực, các nam sinh vẫn lao vào đánh tới tấp nữ sinh.

Gia đình đưa cháu D đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP. Đà Nẵng) để kiểm tra, điều trị.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là em (D), lớp 7A, Trường THCS Bình Thuận.

Ngày 11/4, gia đình em D. đã trình báo vụ việc với chính quyền địa phương và nhà trường.

Cơ quan Công an xã Vạn Tường cũng đã làm việc với các học sinh liên quan, lấy lời khai để xác minh nguyên nhân, làm rõ hành vi đánh người gây thương tích.

Bà Lê Thị Tiển (dì ruột của em K., ở xã Vạn Tường) cho biết, khoảng trưa 11/4, sau khi kết thúc buổi thi giữa học kỳ, em D. ra cổng trường và có xảy ra mâu thuẫn với một nữ sinh tên T. (lớp 7C cùng trường). Sau đó, T. gọi anh trai đang học lớp 9A cùng 2 nam sinh khác đến, rồi nhóm này lao vào đánh em D. tới tấp.

Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa em D. đến Bệnh viện Trung ương Quảng Nam (TP Đà Nẵng) để kiểm tra, điều trị. Hiện em D. bị đau toàn thân, mắt bầm tím, môi dập, không thể ăn uống bình thường, tinh thần hoảng loạn, nôn ói.

“Gia đình dự kiến sẽ tiếp tục đưa cháu ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để thăm khám kỹ hơn. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý đúng người, đúng hành vi để răn đe”, bà Tiển nói thêm.

Tác giả: Hoàng Vũ

Nguồn tin: baophapluat.vn