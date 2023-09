Nữ nhân viên hoảng sợ khi bị 'kẻ biến thái' vén váy lúc đang ngủ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/8, tại Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Trong clip, một nữ nhân viên đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc ghế phía sau bàn tiếp tân thì một người đàn ông tiến đến rồi liếc nhìn nhân viên đang ngủ say nhiều lần.

Sau một hồi quan sát xung quanh, người đàn ông nhẹ nhàng đi vào phía bên trong bàn tiếp tân. Dù toàn cảnh bị che khuất do góc máy nhưng người xem vẫn có thể nhìn thấy váy của nữ nhân viên từ từ được vén lên khiến cô giật mình tỉnh giấc sau đó.

Kể lại giây phút kinh hoàng, nạn nhân cho biết, người đàn ông đã quan sát, đảm bảo cô ngủ say trước khi đến gần rồi nhẹ nhàng vén váy lên.

Bào chữa cho hành động của mình, người đàn ông giải thích rằng, anh ta đang tìm ai đó và cố gắng gọi nhân viên lễ tân nhưng cô không trả lời.

Một nhân viên khách sạn xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết video giám sát cho thấy rõ váy của nữ nhân viên bị vén lên. Nạn nhân sau đó đã trình báo sự việc với cảnh sát.

Đến tối ngày 31/8, cơ quan thực thi pháp luật địa phương xác nhận vụ việc hiện đang được điều tra.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn