Clip: Cô gái bị nam thanh niên "biến thái" sàm sỡ ngay giữa phố

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị nam thanh niên sàm sỡ trên phố, đang khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.

Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, một nam thanh niên mặc áo trắng điều khiển chiếc xe máy đang lưu thông trên đường thì bất ngờ dừng lại cạnh một cô gái trẻ đang đứng mua đồ trước cửa hàng tạp hóa.

Nhân lúc cô gái không chú ý, nam thanh niên đã đưa tay sàm sỡ cô gái rồi nhanh chóng bỏ chạy. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Tuổi trẻ, vụ sàm sỡ xảy ra vào ngày 16/4, tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip ghi lại vụ việc đã ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động biến thái của nam thanh niên.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn