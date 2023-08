Kẻ biến thái cúi xuống làm "hành động lạ" khiến cô gái sợ hãi

Your browser does not support the video tag.

Camera giám sát đã ghi lại được cảnh một cô gái trẻ bị sàm sỡ ngay tại sảnh chung cư khiến người xem không khỏi bức xúc.

Trong clip, một cô gái trẻ mặc váy dài tới đầu gối, tay đang xách theo khá nhiều đồ đạc. Khi cô gái đang chờ thang máy thì một người đàn ông lạ mặt tiến tới. Lúc này, cô nàng vẫn ung dung đứng chờ thang mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng vài giây sau, kẻ biến thái quỳ gối xuống sàn nhà, hạ thấp đầu xuống rồi cho tay vào trong váy cô gái. Lúc này, nạn nhân mới tá hỏa phạt hiện ra và quay người lại. Bị bại lộ, tên biến thái lập tức đứng dậy rồi nhanh chân trốn khỏi hiện trường. Quá sợ hãi, nạn nhân không dám đuổi theo mà chỉ thông báo với đội ngũ bảo vệ tòa nhà để kiểm tra.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi sàm sỡ ngang nhiên của kẻ bệnh hoạn này.

Sự việc được cho là xảy ra tại Trung Quốc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn