Nữ nhân viên đang mang bầu ở Đồng Nai 'kêu cứu' vì bị cho ra ngồi ở phòng bảo vệ

Ngày 24-3, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã chuyển đơn khiếu nại của bà Lê Thị Kiều Oanh tới Tổng Giám đốc Công ty TNHH T.V. (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản (kèm theo tài liệu có liên quan) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 19-4-2026.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị doanh nghiệp khẩn trương rà soát, giải quyết và gửi báo cáo kết quả đúng thời hạn. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không gửi báo cáo thì Sở Nội vụ sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Chị Oanh ngồi ở phòng bảo vệ chiều ngày 23-3

Trong khi đó, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai cũng đã chuyển đơn đề nghị của bà Lê Thị Kiều Oanh đến Công ty TNHH T.V để giải quyết theo thẩm quyền, trả lời bà Lê Thị Kiều Oanh. Kết quả giải quyết gửi bằng văn bản về Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai trước ngày 27-3-2026.

1 tuần trước đó, chị Lê Thị Kiều Oanh đã gửi đơn khiếu nại tới Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Đồng Nai về việc điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Theo đơn của chị Oanh, năm 2021 chị và công ty thỏa thuận thay đổi công việc từ nhân viên nhân sự sang làm nhân viên QA. Đến ngày 27-10-2025, chị được trao đổi là công ty điều chuyển xuống làm tại bộ phận may mẫu, công việc cụ thể là làm báo cáo cho bộ phận, không phải lao động chân tay, nhưng khi xuống làm việc thực tế thì phải bưng bê hàng hóa rất nhiều. Tháng 11-2025, chị bị sảy thai.

Sau đó, chị trình bày khó khăn cho công ty và đề nghị được chuyển về làm việc tại bộ phận QA theo đúng hợp đồng lao động mà 2 bên đã thỏa thuận nhưng công ty không giải quyết.

Đến ngày 25-2-2026, chị Oanh đi siêu âm kiểm tra tại bệnh viện thì kết quả mang thai hơn 7 tuần và báo cáo công ty. Cũng trong đơn khiếu nại, đến ngày 17-3-2026, chị bị “áp giải” ra phòng bảo vệ để ngồi vừa nóng và bí bức nên cảm thấy mệt.

Trong 2 ngày (sáng 21-3 và chiều 23-3), chị Oanh phải ngồi ở phòng bảo vệ của công ty, đặt sát mặt đường nơi có rất nhiều người qua lại. Tại phòng bảo vệ, ngoài chị Oanh còn có những người đàn ông khác ngồi bên cạnh.

Riêng hôm nay (24-3), chị bị cho ra ngồi tuyển dụng của công ty, đối diện với phòng bảo vệ. Theo chị Oanh, việc nhiều ngày chị đã phải ngồi ở phòng bảo vệ khiến chị cảm thấy bị cô lập, như bị giam lỏng, bị đồng nghiệp xa lánh, kỳ thị và hiện chị đang cảm thấy rất hoang mang, lo lắng.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động