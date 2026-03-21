Thả thính nữ nhân viên hàng không, nam tài xế được cả MXH 'đẩy thuyền'

Một ngày giữa tháng 1 vừa qua, kết thúc ca làm việc khi đã hơn 0h, Thảo Vy (sinh năm 2003), nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), loay hoay tìm cách về nhà trọ cách đó khoảng 2 km.

Vì xe hỏng, cô dự định đi bộ hoặc nhờ xe nếu thấy ai đó tiện đường. Đúng lúc đó, cô gái quê Đồng Nai gặp tài xế xe công nghệ Quang Thắng (sinh năm 2003, quê Ninh Bình) đang trở về nhà.

"Anh ơi, anh có khách chưa? Anh có thể chở em một đoạn về thôn Tân Trại được không?", Vy ngỏ lời. Không ngờ nam tài xế nhanh chóng đồng ý, cho biết anh cũng thuê trọ cùng khu và sẽ không lấy tiền.

Trên đường đi, cả hai trò chuyện vài câu bâng quơ và nhanh chóng cảm thấy khá hợp nhau. Trong khi Thắng thân thiện, vui vẻ, Vy cũng gần gũi và hợp rơ nhiều câu đùa của anh.

"Lúc đến nhà, tôi và anh cho nhau tài khoản mạng xã hội. Chúng tôi đều có ấn tượng khá tốt về nhau", Vy kể với Tri Thức - Znews. Nữ nhân viên hàng không và cả nam tài xế đều không ngờ video ghi lại cuốc xe dễ thương sau đó viral trên mạng xã hội, cả hai được hàng nghìn người "đẩy thuyền".

Trên tình bạn, dưới tình yêu

Chia sẻ về quyết định giữ liên lạc với Quang Thắng, Thảo Vy cho biết sau lần đi nhờ xe, cô cảm thấy anh là người thân thiện và có nhiều năng lượng tích cực. Thường một mình đi bộ về nhà lúc khuya sau giờ làm, Vy từng bị một số người lạ vít ga chạy ngang qua trêu chọc song Thắng cho cô thấy sự tử tế.

"Sau lần đó, anh cũng chở tôi về nhà nhiều lần nữa. Cả hai có nhiều cơ hội trò chuyện hơn và hẹn nhau đi chơi", cô kể.

Thảo Vy là nhân viên hãng hàng không còn Quang Thắng chạy xe ôm công nghệ.

Thảo Vy ra Hà Nội làm việc từ tháng 2/2025 theo sự luân chuyển của công ty và cũng muốn thử sức ở môi trường mới. Từ khi quen Thắng, cô gái Đồng Nai chia sẻ cuộc sống có thêm nhiều màu sắc, đặc biệt khi những buổi gặp gỡ của cả hai được anh ghi lại và chia sẻ trên kênh cá nhân.

Thời gian đầu, Thắng vẫn giấu mặt Vy để bảo vệ sự riêng tư. Khi được cô đồng ý, anh mới công khai.

"Khi tôi đi làm, một số đồng nghiệp và khách hàng nhận ra, cũng trêu chọc. Tôi không ngại mà ngược lại, cảm thấy khá vui khi câu chuyện của chúng tôi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người", Vy chia sẻ.

Một "điểm cộng" ở Thắng được Vy ghi nhận là việc cả hai đều khá bận rộn, anh thường cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ theo lịch của cô để có thể cùng đi chơi. Mỗi lần gặp gỡ, cả hai lại biết thêm được nhiều thông tin về nhau và độ hảo cảm cứ thế tăng lên.

Dù nhiều lần "thả thính" nhau, Vy và Thắng hiện đều chưa xác định mối quan hệ, hiện ở mức "trên tình bạn, dưới tình yêu". Nữ nhân viên hàng không chia sẻ cả hai muốn để mọi thứ tự nhiên và tìm hiểu thêm một thời gian.

"'Hãy kiên trì thêm một chút nữa nha, rồi anh sẽ có câu trả lời'. Tôi muốn nhắn nhủ điều đó cho anh ấy", Vy bày tỏ.

Mối duyên đặc biệt

Nhớ về lần đầu gặp Thảo Vy, Quang Thắng ấn tượng cô có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Sự cởi mở, vui vẻ của cô cũng khiến anh rung động.

Chàng trai sinh năm 2003 từng làm việc trong mảng thương mại điện tử, song quyết định chuyển sang xe ôm công nghệ vài năm nay vì muốn làm công việc tự do, ít gò bó hơn.

Thường ngày, anh gắn máy quay trên xe, ghi lại cảnh làm việc cùng những đoạn trò chuyện vui vẻ với khách hàng. Đến khi video chở Thảo Vy lan truyền với hơn 4 triệu lượt xem, tài khoản của nam tài xế cũng được nhiều người biết đến hơn. Tuy nhiên, anh khẳng định không hề có sự dàn dựng trong cuộc gặp gỡ với cô gái Đồng Nai.

Hành trình tìm hiểu nhau của cặp đôi thu hút sự chú ý vì dễ thương.

Trước sự quan tâm và "đẩy thuyền" của dân mạng, tài xế Ninh Bình cũng vui song có đôi chút ngại ngùng. Bên cạnh đó, ngoài những bình luận tích cực, anh khá chạnh lòng khi một số tài khoản cho rằng cả hai quá chênh lệch, anh không "có cửa" hoặc Vy chỉ đang trêu đùa anh.

Tuy nhiên, Thắng luôn nhận được sự động viên từ Vy, cô chia sẻ không để tâm đến những bình luận tiêu cực và cũng sẽ không đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài hay công việc họ đang làm.

"Tôi không trêu đùa ai cả. Với tôi, nghề nào cũng đáng trân quý, miễn là kiếm tiền chân chính. Bên cạnh yếu tố tài chính, một chàng trai siêng năng, chăm chỉ cũng đem lại thiện cảm cho tôi nhiều hơn", Vy bày tỏ, cho biết khi mọi thứ chín muồi và có cột mốc mới, chắc chắn cô và Thắng sẽ thông báo đến mọi người.

Tác giả: Mai An

