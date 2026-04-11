Nữ diễn viên Việt có 2 con riêng khiến doanh nhân châu Âu say đắm, sắp lấy chồng lần 3

Sau nhiều năm thăng trầm trong sự nghiệp lẫn đời tư, diễn viên Bảo Trúc đang bước vào một chương mới đầy hy vọng. Ở tuổi gần 40, người đẹp từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ nay chuẩn bị lên xe hoa lần thứ ba với một doanh nhân châu Âu. Câu chuyện tình yêu của cô không chỉ gây chú ý bởi sự lãng mạn, mà còn bởi hành trình làm mẹ đơn thân đầy nghị lực nơi xứ người.

Diễn viên Bảo Trúc

Sinh năm 1986 tại tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), Bảo Trúc là gương mặt quen thuộc của làng giải trí phía Nam. Cô từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Người mẫu , Cột mốc 23 , Lấy chồng sớm làm gì hay Giá của nụ cười ...

Với vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo cùng phong cách hiện đại, Bảo Trúc cũng từng là người mẫu được săn đón trên các sàn diễn tại TP.HCM trước khi lấn sân sang điện ảnh.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nơi xứ người

Năm 2022, Bảo Trúc đưa hai con gái sang Đức định cư cùng chồng cũ với hy vọng xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, hôn nhân của cô lại rơi vào bế tắc và kết thúc. Kể từ đó, nữ diễn viên trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy hai con nhỏ nơi đất khách.

Chia sẻ với VnExpress, cô cho biết quãng thời gian sống tại châu Âu là thử thách lớn nhất trong cuộc đời. Không người thân bên cạnh, không công việc ổn định và rào cản ngôn ngữ khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Bảo Trúc từng gặp nhiều khó khăn khi làm mẹ đơn thân

Tuy vậy, Bảo Trúc vẫn mạnh mẽ vượt qua, chăm lo cho hai con gái 13 tuổi và 7 tuổi bằng nguồn thu từ việc cho thuê nhà tại TP.HCM cùng khoản tiền tích lũy trước đó.

Với Bảo Trúc, ba năm sống xa quê hương không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là quãng thời gian để cô nhìn lại chính mình, học cách cân bằng cảm xúc và trưởng thành hơn sau những đổ vỡ.

Dù trải qua 2 lần hôn nhân không trọn vẹn, Bảo Trúc vẫn giữ niềm tin vào tình yêu. Theo cô, mỗi mối quan hệ đều có giá trị riêng và không thể vì những tổn thương trong quá khứ mà đánh mất hy vọng vào tương lai.

Tuy nhiên, hiện tại cô đã tìm được hạnh phúc mới

Ở tuổi 40, quan niệm về tình yêu của nữ diễn viên không thay đổi. Cô sống hết lòng cho hiện tại và tin rằng tương lai được xây dựng từ những gì mình đang làm hôm nay. Chính sự lạc quan này đã giúp Bảo Trúc mở lòng thêm một lần nữa khi định mệnh đưa bạn trai người Đức xuất hiện.

Mối tình với doanh nhân châu Âu, sắp lấy chồng lần 3

Người đàn ông khiến Bảo Trúc quyết định bước vào cuộc hôn nhân thứ ba là một doanh nhân tên Mike. Anh hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và kinh doanh phòng gym. Dù có hai con riêng, anh chưa từng kết hôn trước đó.

Theo Bảo Trúc, cuộc gặp gỡ giữa cô và Mike đến một cách rất tự nhiên, như một "cái duyên" giữa hai con người đều từng trải qua những khoảng trống trong cuộc sống. Cả hai quen nhau tại phòng tập gym ở Đức và nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, cùng yêu thể thao, sống lành mạnh.

Bảo Trúc và chồng sắp cưới người Đức

Khi Bảo Trúc đang ở giai đoạn khó khăn nhất nơi xứ người, Mike xuất hiện như một điểm tựa tinh thần vững chắc. Nữ diễn viên đánh giá vị hôn phu là người sống tình cảm, biết quan tâm gia đình và luôn chăm sóc những người thân xung quanh một cách chu đáo. Chính sự ấm áp đó đã giúp cô thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Không chỉ chinh phục trái tim Bảo Trúc, Mike còn tạo được sự gắn kết với hai con riêng của cô. Bảo Trúc tiết lộ các con rất yêu quý anh, thậm chí con gái còn gọi anh bằng cái tên thân mật "papa Mike". Đối với cô, đây là điều quan trọng nhất trước khi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Cặp đôi chụp ảnh cưới ở Mũi Né

Hiện tại, Bảo Trúc đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ lần thứ ba dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng. Khác với những đám cưới hào nhoáng thường thấy trong showbiz, cô mong muốn một buổi lễ đơn giản, ấm cúng với sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết.

Nữ diễn viên chia sẻ, điều cô chờ đợi không phải là sự phô trương, mà là khoảnh khắc được bước về phía người đàn ông mình yêu, trong chiếc váy cưới và nụ cười hạnh phúc sau tất cả những sóng gió đã trải qua. Đó sẽ là cột mốc đánh dấu một khởi đầu mới - nơi cô không còn đơn độc mà đã có một người bạn đời cùng chia sẻ cuộc sống.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Phụ nữ mới