Nữ diễn viên và thiếu gia nghìn tỷ hủy hôn ngay sau màn cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng

Sáng 12/3, tờ Sanook đưa tin, nữ diễn viên Thái Lan Grace Chalita được cho là đã hủy hôn với thiếu gia nghìn tỷ Art Sasomsup. Theo nguồn tin, cặp đôi mới đây đã đồng loạt xóa sạch ảnh của đối phương trên trang cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Give Drarpda (chị gái Grace Chalita) mới đăng 1 đoạn clip quay cảnh Grace đang ngồi khóc nức nở vì đau lòng kèm dòng chú thích được cho là nhắm thẳng vào thiếu gia Art Sasomsup: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ngoài ra, Give Drarpda còn bày tỏ sự phẫn nộ thay cho em gái: “Rồi 1 ngày nào đó, chuyện này sẽ chỉ là 1 cơn ác mộng mà em sẽ quên đi. Nhưng chị thì sẽ không quên đâu”.

Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông và công chúng Thái Lan đồng loạt nhận định Grace Chalita - Art Sasomsup đã hủy hôn. Chưa hết, nhiều khán giả còn đặt ra nghi vấn lỗi lớn thuộc về phía thiếu gia Art Sasomsup, âu cũng là bởi anh này từng dính ồn ào ngoại tình trong quá khứ.

Thông tin Grace Chalita - Art Sasomsup tan vỡ, hủy hôn gây xôn xao cộng đồng mạng Thái Lan. Ảnh: Sanook

Chị gái đăng clip Grace Chalita đau khổ, khóc lóc mới đây kèm dòng chú thích: “Hãy yêu thương con gái nhà người ta giống như cách bố mẹ cô ấy đã làm. Nếu không chăm sóc được thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy chứ”. Ảnh: Sanook

Thông tin Grace Chalita - Art Sasomsup được cho là hủy hôn đã gây ra cú sốc lớn cho dư luận Thái Lan, bởi lẽ cách đây không lâu cặp đôi vừa chiếm sóng truyền trông với màn cầu hôn lãng mạn như phim ngôn tình bằng chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng. Trong loạt ảnh được công bố, thiếu gia Art quỳ gối cầu hôn Grace giữa trời tuyết trắng ở Phần Lan trong bầu không khí không thể ngọt ngào hơn. Khi ấy, công chúng còn tưởng cặp đôi sắp tổ chức đám cưới thế kỷ và đã đồng loạt gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới họ. Thế nhưng tới nay, tin tức Grace Chalita - Art Sasomsup tan vỡ đã phủ kín trên các phương tiện truyền thông xứ chùa vàng.

Art Sasomsup mới cầu hôn thành công Grace Chalita cách đây không lâu. Ảnh: Sanook

Grace Chalita - Art Sasomsup chính thức hẹn hò từ năm 2019, đã trải qua 7 năm mặn nồng, hạnh phúc trước khi dính tin hủy hôn. Khi mới công khai chuyện tình cảm, Grace Chalita đã dính nghi vấn làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ giữa thiếu gia Art Sasomsup và bạn gái cũ của anh này - Hoa hậu Quốc tế Thái Lan 2015 Sasi Sintawee. Giữa tâm điểm ồn ào, Art có lên tiếng khẳng định rằng không hề có chuyện anh hẹn hò 2 người phụ nữ cùng 1 lúc.

Art Sasomsup là con trai của 1 cựu chính trị gia quyền lực tại Thái Lan. Anh đến từ gia tộc vô cùng giàu mạnh về tài chính và có thế lực lớn tại tỉnh Nakhon Pathom. Gia tộc Sasomsup kinh doanh đa lĩnh vực như xử lý rác thải, bất động sản và sân golf. Dựa trên tiềm lực tài chính hùng hậu từ gia tộc, Art Sasomsup được truyền thông xứ chùa vàng đặt cho biệt danh là thiếu gia 10 tỷ Baht Thái (hàng nghìn tỷ đồng).

Chuyện tình của nữ diễn viên Grace Chalita và thiếu gia Art Sasomsup từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng Thái Lan. Ảnh: Sanook

Grace Chalita (ảnh trên) từng dính tin đồn phá hoại cặp đôi 1 thời Art Sasomsup -Sasi Sintawee. Ảnh: Sanook

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: Phụ nữ Mới