Nụ cười trong những căn nhà nghĩa tình vùng biên viễn xứ Nghệ

Đến giữa tháng 8/2023, 2.820 căn nhà do Bộ Công an và Công an Nghệ An tài trợ đã được bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng

Niềm mong ước thành hiện thực

Những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có dịp trở lại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn - một trong những nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Ai cũng nhận thấy sự thay đổi rõ nét của bản làng nơi đây. Những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà càng vui mừng và ấm áp hơn khi được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An cùng các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, xây dựng căn nhà mới.

Ước mơ về một căn nhà kiên cố, tươm tất đã trở thành hiện thực đối với gia đình ông Xồng Bá Chò, ở bản Xiềng Xí, xã Na Ngoi. Sau gần 2 tháng từ khi gia đình ông được lựa chọn thuộc diện hỗ trợ xây dựng nhà ở, lực lượng Công an đã gấp rút hoàn thành, đem lại niềm vui tươi, phấn khởi cho gia đình.

Cuộc sống của gia đình ông Xồng Bá Chò đỡ vất vả hơn, không còn nỗi lo những ngày mưa gió.

Ông Xồng Bá Chò chia sẻ: “Gia đình mình khó khăn lắm, thường xuyên đau ốm nên không có khả năng để sửa cái nhà, phải sống trong căn nhà lá lụp xụp, cột kèo, vách lá xung quanh mục nát do bị mối mọt ăn, cứ mưa đến là nhà cửa dột nát không có chỗ để ngủ. Nay được Công an và các cấp, các ngành hỗ trợ làm cho cái nhà mới, mình vui cái bụng lắm, gia đình mình ai cũng vui cả. Vì từ nay nhà mình không còn lo trời nắng cũng như trời mưa không sợ thấm dột hay gió lùa nữa rồi…”.

Hơn 3 tháng sống trong căn nhà mới được Bộ Công an trao tặng, mẹ con chị Vi Thị Hòe, ở bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong đến nay vẫn cứ ngỡ như là mơ. Ngôi nhà nhỏ chẳng có mấy đồ đạc tiện nghi, nhưng kiên cố, khang trang, đủ sức che mưa chắn gió cho 2 mẹ con trước thời tiết khắc nghiệt của huyện rẻo cao xứ Nghệ.

Những ngôi nhà dột nát, tạm bợ ở biên giới Nghệ An dần được thay thế bằng những ngôi nhà vững chãi

Chị Vi Thị Hòe thuộc diện hộ nghèo của xã, chồng bỏ nhà đi khi đứa trẻ trong bụng chị còn chưa chào đời. Mặc dù đã cố gắng bươn chải, xoay sở đủ nghề làm thuê song mẹ con chị vẫn luôn trong tình cảnh thiếu trước, hụt sau. Chị và cô con gái tá túc trong căn lều cũ lụp xụp khoảng 10m2 được người thân, họ hàng dựng lên từ trước đó. Mùa mưa thì thấm dột, mùa hạ thì oi bức, những tấm ván thưng đã mối mọt, không đủ che chắn gió lạnh khi đông về… Dù vậy, việc xây dựng lại một ngôi nhà kiên cố đối với mẹ con chị là điều không thể.

Trong căn nhà mới, mẹ con chị Vi Thị Hòe vui mừng, phấn khởi bởi năm nay gia đình chị đã có “điểm tựa”

Chỉ cho chúng tôi mảnh đất trước đây từng dựng túp lều cũ, chị Hòe không khỏi bùi ngùi khi nhớ lại những ngày tháng đã qua với bao ký ức khi mẹ con chị phải co ro, lo lắng thưng chăn màn cũ quanh lều khi gió đông về, hoặc phải chạy ngược xuôi tìm xô chậu để hứng nước mưa dột trong túp lều cũ. Bây giờ, dù mưa to chị cũng được thảnh thơi ngồi trong nhà, thoải mái dọn dẹp, nấu nướng mà không phải lo lắng gì nữa.

Trong ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, vững chãi, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động, chị Vị Thị Hòe chia sẻ: “Nay được Bộ Công an tặng nhà, được các cấp chính quyền, lực lượng Công an Nghệ An và bà con dân bản chung tay hỗ trợ ngày công để xây dựng ngôi nhà kiên cố, có chỗ ở che mưa che nắng, thật không còn gì vui hơn. Giờ đã có nhà ở ổn định rồi, lo làm ăn thôi”.

Không chỉ gia đình chị Vi Thị Hòe hay ông Xồng Bá Chò, tính đến nay, 2.820 hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại 06 huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc trong những căn nhà mới. Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và với tinh thần “đâu dân cần Công an có, đâu dân khó có Công an”, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2.

“An cư, lạc nghiệp”

Có thể nói, những căn nhà mới kiên cố, khang trang được xây dựng, bàn giao là nền tảng giúp người khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, bởi “an cư” thì mới “lạc nghiệp”. Chuyển vào sống trong căn nhà mới ở được gần 4 tháng nay, anh Xồng Bá Ma và chị Và Y Mị ở bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, rất phấn khởi. Anh Xồng Bá Ma cho biết, vợ chồng trẻ, mới ra ở riêng, công việc không ổn định, lại đẻ liền tù tì 3 đứa con. Lo chuyện ăn uống thôi cũng đã không đủ, nên việc có một mái nhà riêng vẫn luôn là ước mơ của người đàn ông dân tộc Mông ở huyện rẻo cao biên giới này.

Rất nhiều gia đình nghèo đã “an cư lạc nghiệp” từ những ngôi nhà nghĩa tình của lực lượng Công an

Từ khi có nhà mới kiên cố để ở, anh Xồng Bá Ma đã yên tâm hơn để chú trọng vào làm kinh tế. Nhờ đã từng đi học về sửa chữa cơ khí nên vợ chồng anh Xồng Bá Ma và chị Và Y Mi đã tận dụng mặt tiền của ngôi nhà mới để mở cửa hàng sửa chữa xe máy. Nhờ có tay nghề cao nên rất đông bà con đưa xe máy đến cửa hàng của vợ chồng anh để sửa chữa.

Từ khi có nhà mới kiên cố để ở, vợ chồng anh Xồng Bá Ma và chị Và Y Mị đã tận dụng mặt tiền ngôi nhà để mở cửa hàng sửa chữa xe máy, phát triển kinh tế gia đình.

“Nhà nước hỗ trợ gạo, Công an cho nhà, ốm đau có bảo hiểm y tế... Vợ chồng mình giờ cố gắng chăm chỉ làm việc để ổn định và vươn lên cuộc sống; xứng đáng với sự quan tâm của Nhà nước, ngành Công an và các cấp, các ngành đối với người nghèo”, anh Xồng Bá Ma chia sẻ.

Việc chăm lo xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Bộ Công an cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội chung tay vì người nghèo; giúp nhiều gia đình ở miền biên viễn xứ Nghệ có mái ấm để an cư, ổn định cuộc sống, tạo động lực vươn lên phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng, là giải pháp bền vững góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới, thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng xã biên giới sạch về ma túy, tiến tới xây dựng các huyện sạch về ma túy của tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 9/2023, CBCS Công an Nghệ An tiếp tục góp công, góp sức xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2 hỗ trợ người nghèo.

Tác giả: Phạm Thủy

Đồ họa: Bình Minh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn