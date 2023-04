Kinh hoàng cảnh xe tải tông trúng 7 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải tông trúng nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ, khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, khi các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ trên đường thì bất ngờ một chiếc xe tải từ phía sau lao tới, tông trúng 7 chiếc xe máy. Cú tông mạnh khiến nhiều người dân văng xuống đường. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại sự việc đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Được biết, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 26/4, trên quốc lộ 91, thuộc địa phận thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Thông tin thêm trên tờ Tuổi Trẻ, Công an tỉnh An Giang cho biết, vụ tai nạn làm 3 người bị gãy chân 6 người bị thương nhẹ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn