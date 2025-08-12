Lượng du khách đặt tour đến Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 tăng đột biến

Sức hút của thủ đô Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay khiến ông Lê Quốc Bình – giám đốc một doanh nghiệp ở Ninh Bình quyết định đặt tour cho cả công ty đi du lịch Hà Nội trong những ngày nghỉ lễ sắp tới.

Anh Lê Quốc Bình chia sẻ: "Dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, cá nhân tôi cùng công ty cảm thấy vô cùng hào hứng. Cũng rất mong muốn sẽ được hòa mình vào trong bầu không khí của ngày hôm đó và đặc biệt là thể hiện tinh thần của một người dân Việt Nam, luôn dành rất nhiều tình yêu cho quê hương, đất nước".

Dịp lễ Quốc khánh 2/9/2024, lễ thượng cờ chào mừng 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình đã thu hút rất đông người dân và du khách. Ảnh: Hoàng Long

Theo các doanh nghiệp lữ hành, phân khúc khách đi du lịch Hà Nội trong dịp 2/9 cũng khá đa dạng. Đa phần nhóm khách hàng trẻ tuổi sẽ đặt những dịch vụ riêng rẽ, gồm vé máy bay hoặc phòng nghỉ để chủ động được lịch trình tour du lịch tự túc. Sau khi lựa chọn các tuyến điểm tham quan, du khách sẽ đặt thêm các dịch vụ bổ sung như xe di chuyển đến các điểm du lịch, hoặc đặt thêm các vé tham quan các thắng cảnh, di tích văn hóa - lịch sử hoặc bảo tàng.

Trong khi đó, đối tượng khách hàng là nhóm gia đình hoặc các cựu chiến binh thường có xu hướng đặt combo du lịch trọn gói, gồm vé máy bay và tour du lịch tại Hà Nội trong dịp lễ 2/9. Sau khi đón xem các hoạt động chính vào ngày 2/9, nhóm khách này thường dành thời gian tham quan những điểm du lịch trong nội thành và các tỉnh xung quanh Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn dịp lễ 2/9.

Ông Bùi Thanh Tú – đại diện Công ty du lịch BestPrice Travel cho biết: "Theo quan sát của chúng tôi, giá vé máy bay từ khu vực miền Nam hoặc miền Trung ra miền Bắc tăng khoảng từ 30 - 40% so với cùng kỳ những ngày thường vào dịp lễ 2/9. Dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một sự kiện lớn gắn với kỳ nghỉ dài nên nhu cầu của khách hàng đã dịch chuyển. Thay vì những năm trước, khách đi du lịch nước ngoài nhiều hơn, thì năm nay lượng khách quay trở lại với Hà Nội rất đông, đây là cơ hội rất tốt cho ngành du lịch Hà Nội".

Đứng trước nhu cầu lớn của đông đảo du khách đến với Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội khẳng định thành phố hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Theo Sở Du lịch Hà Nội, đến thời điểm này, lượng khách đặt phòng tại các khách sạn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tăng khoảng 40-50% so với cùng kỳ năm trước. Các khách sạn từ 3 sao trở lên quanh khu vực phố cổ Hà Nội ghi nhận công suất phòng đạt từ 80 - 95%, nhiều khách sạn tại trung tâm thành phố đã hết phòng vào các ngày cao điểm từ 30/8 - 3/9.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay không chỉ tiếp tục thúc đẩy du lịch nội địa mà còn khẳng định sức hút của thủ đô Hà Nội – điểm đến văn hóa, lịch sử hàng đầu Việt Nam với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đây cũng là tín hiệu tích cực mở đầu cho mùa cao điểm du lịch vào dịp cuối năm.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: vov.vn