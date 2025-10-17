Nữ ca sĩ là Đại úy: 34 năm hôn nhân không con cái, nuôi cháu như con ruột, U70 tiền bạc dử dả nhưng cô đơn

Từng là nữ ca sĩ mang hàm Đại úy, con gái cố nhạc sĩ Bắc Sơn - ca sĩ Hạ Châu (sinh năm 1957) trải qua tuổi trẻ trong quân ngũ với nhiều vinh quang nhưng cũng nhiều mất mát.

Năm 1976, khi mới 18 tuổi, Hạ Châu trúng tuyển vào Đoàn Văn công Quân khu 7, sau đó được cử ra Hà Nội học tại Trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội.

Thời điểm ấy, 6 tháng mùa khô bà đi biểu diễn phục vụ bộ đội, 6 tháng mùa mưa thì tập huấn và dựng chương trình. Bà từng làm quản lý sân khấu, bầu show và là một trong những giọng ca tiêu biểu của phong trào văn nghệ quân đội.

Sau nhiều năm công tác, bà xin xuất ngũ khi đang mang hàm Đại úy để phát triển sự nghiệp ca hát cá nhân. Dù rời quân đội, Hạ Châu vẫn giữ mối gắn bó với đồng đội cũ, thường về tham dự các chương trình kỷ niệm.

Ca sĩ Hạ Châu thời trẻ.

Năm 1984, bà kết hôn với Đội trưởng Đội Quân nhạc Quân khu 7, người chơi violin. Suốt 34 năm chung sống, hai vợ chồng không có con.

“Chúng tôi thương nhau, nhưng duyên phận không cho có con. Lúc đó, tôi đi diễn nhiều, chồng bận công tác, nên cứ để mặc ông trời sắp đặt” bà tâm sự trên báo Thanh Niên.

Sau khi nghỉ hưu, chồng bà làm Giám đốc công ty con của em vợ – ca sĩ Bích Thủy. Năm 2018, ông qua đời vì bệnh gan, để lại Hạ Châu một mình. Bà rơi vào cú sốc tinh thần lớn suốt một thời gian dài.

Báo Vietnamnet viết, không có con, bà dành tình thương cho cháu ruột – con của người em gái và coi như con của mình. Cháu cũng chính là người chăm sóc, bầu bạn cùng bà trong những dịp lễ, Tết.

Hạ Châu và em gái trong một chương trình talk show về cha - cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Sau khi chồng mất, bà sống trong căn nhà được cấp ở đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM. Về sau, theo lời khuyên của gia đình, bà bán căn nhà, gửi tiền ngân hàng và chuyển về sống tại tầng 2, tầng 3 của tòa nhà do em gái sở hữu ở quận Bình Tân. Tại đây, em gái thường lui tới nấu ăn, chăm sóc cho bà.

Dù tài chính dư dả nhưng Hạ Châu thừa nhận nhiều khi thấy cô đơn, nhất là những đêm nhớ lại thời son trẻ. “Giờ tôi không thiếu thốn gì, tiền bạc đủ dùng, nhưng đôi khi vẫn thấy trống vắng. Nhiều đêm nhớ lại thời thanh xuân đi hát, tôi lại rơi nước mắt”, bà chia sẻ trên báo Người Lao Động.

Dù đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn đi hát, dạy nhạc, tham gia biểu diễn thiện nguyện để giữ lửa nghề. Bà bảo, chỉ cần được đứng trên sân khấu là thấy mình trẻ lại. “Tôi may mắn vì còn được hát, còn được khán giả nhớ đến. Còn điều đó là còn hạnh phúc”, bà nói với VnExpress.

Hiện tại, ở tuổi U70, Hạ Châu vẫn giữ giọng hát khỏe, tinh thần lạc quan và lòng tự hào về quãng đời cống hiến trong màu áo lính. Dù không có con cái kề bên, bà nói điều quý giá nhất là “được khán giả nhớ đến và còn được hát đến hôm nay”.

