NS Hoài Linh bị bắt gặp lộ diện sau khi dính tin đồn đời tư, căng thẳng từ chối làm việc này

Cách đây ít hôm, cư dân mạng xôn xao bàn tán khi một tài khoản mạng xã hội đăng thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị đột quỵ, tình trạng sức khỏe nguy cấp. Sau đó, đích thân nghệ sĩ Hoài Linh và cả Dương Triệu Vũ đã lên tiếng phủ nhận. Khi mọi chuyện sáng tỏ, đông đảo khán giả tỏ ra bức xúc, phẫn nộ khi tài khoản mạng xã kia tung tin bịa đặt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nghệ sĩ Hoài Linh.

Sau khi đăng clip phản pháo, NS Hoài Linh bị bắt gặp xuất hiện ở một ngôi chùa tại Châu Đốc, An Giang vào tối 3/6. Tuy nhiên, lúc mới lộ diện, NS Hoài Linh trông khá căng thẳng, di chuyển vội vàng và còn dùng tay che mặt, ra hiệu từ chối khi phát hiện ống kính. Những người đi cùng nam nghệ sĩ cũng nhắc nhở không được quay phim, chụp hình. Nghệ sĩ Hoài Linh vào bên trong hậu trường thay trang phục và chuẩn bị cùng các đồng nghiệp khác, sau đó thoải mái xuất hiện trên sân khấu. Có thể thấy, nam nghệ sĩ vẫn rất khỏe mạnh, tỉnh táo, vui vẻ diễn tuồng để phục vụ bàn con địa phương.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nghệ sĩ Hoài Linh bị bắt gặp lộ diện sau khi bị đồn nhập viện do đột quỵ

Sau khi xem clip này, khán giả bình luận trái chiều, người cho rằng Hoài Linh có thái độ chảnh chọe, "ngôi sao" khi từ chối khán giả. Tuy nhiên, bộ phận netizen khác bênh vực, cho rằng một trong số những điều kiêng kỵ của nghệ sĩ trước khi lên sân khấu là bị "tóm" lại để chụp ảnh như thế kia. Ngoài ra, trong clip có thể thấy NS Hoài Linh đã hóa trang, đang rất vội vàng vào bên trong để chuẩn bị biểu diễn nên việc từ chối dừng lại để quay hình hay giao lưu cũng có thể thông cảm được.

Nghệ sĩ Hoài Linh đã hóa trang khi xuất hiện tại một ngôi chùa ở An Giang

Nam nghệ sĩ từ chối khi bị một khán giả chĩa thẳng máy quay vào người

Sau khi chuẩn bị xong, NS Hoài Linh thoải mái biểu diễn, phục vụ khán giả suốt vài tiếng

Vào chiều ngày 31/5 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng có tiêu đề "Tin nóng, NSƯT Hoài Linh bị đột quỵ, hôn mê sâu, tiên lượng xấu". Theo đó, trang này thông tin nghệ sĩ Hoài Linh bị ngã trong nhà vệ sinh vào tối 30/5, được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện An Bình trong tình trạng nguy cấp. Dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì nhưng bài đăng này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bình luận gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người lo lắng.

Để trấn an khán giả, nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng đáp trả: "Sao ai đăng nói tôi chết ngày 30/5, nhập viện tại Bệnh viện An Bình. Đi câu cá không đi mà đi câu view chi vậy trời. Chán thiệt chớ, sao cứ thích cho tôi chết là chết vậy, ghê gớm thiệt". Sau đó, Dương Triệu Vũ cũng thay mặt khẳng định NS Hoài Linh đang bình thường, không nhập viện như tin đồn.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng thông tin bị đột quỵ, phải cấp cứu tại bệnh viện

Sau những ồn ào không đáng có liên quan đến việc từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh sống kín tiếng và ít cập nhật trên mạng xã hội. Cho đến 1-2 năm gần đây, nam nghệ sĩ bắt đầu đi diễn ở sân khấu, thỉnh thoảng xuất hiện trong các đám tiệc của bạn bè thân thiết. Trong thời gian qua, NS Hoài Linh nhiều lần lên tiếng đính chính thông tin đã qua đời, đột quỵ, nhập viện...

Hồi tháng 6/2023, Hoài Linh chia sẻ về tình trạng sức khỏe: "Tôi khỏe cũng không khỏe mà bệnh thì cũng không bệnh, cứ dở dở ương ương vậy đó. Lớn tuổi rồi mà. Giờ tôi ăn cá khô, mắm, cũng ở nhà đi ra đi vô, đi diễn để thỏa đam mê của mình. Diễn sân khấu không có bao nhiêu hết nhưng vui. Vui nhất là lúc anh em nghệ sĩ xúm lại với nhau, mua cơm hộp cùng ngồi ăn. Đó là điều tôi cần ở hiện tại cho tuổi già đỡ hiu quạnh".

NS Hoài Linh có cuộc sống kín tiếng sau giai đoạn gặp thị phi

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn