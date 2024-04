Cháy lớn ở quận 8, TP HCM

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ cháy.

Tối 1-4, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở con hẻm đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8 (TP HCM).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Vào 19 giờ 30 phút, đám cháy bùng lên dữ dội tại một căn nhà mé sông ở con hẻm 124, đường Phạm Thế Hiển. Một số người hàng xóm thấy cháy nên đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an quận 8 đến hiện trường chữa cháy

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội lan sang nhiều căn nhà bên cạnh.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 8 điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Song đến 20 giờ, đám cháy vẫn còn dữ dội.

Lãnh đạo UBND phường 2 xác nhận vụ cháy nhà trên nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Gần 21 giờ đám cháy đã được khống chế.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động