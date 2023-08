Nổ bình khí, 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương

Khoảng 18h45 phút ngày 28/8, bình khí tại Công ty Cổ phần Thiên Phúc, Cụm Công nghiệp Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ nổ lớn.

Vụ nổ làm 1 ngươi tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng

Vụ nổ làm anh Đinh Văn Hương (47 tuổi), trú xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ

Anh Trần Cao Cư (30 tuổi), trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Công an tỉnh Bình Định điều tra vụ nổ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Định, Công an thành phố Quy Nhơn đã phong tỏa hiện trường và thu thập thông tin.

Your browser does not support the video tag.

Ghi nhận tại hiện trường, cạnh vụ nổ có một xe tải và một số xe máy bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Định điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV