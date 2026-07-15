Ninh Bình ra mắt tân binh thứ 4, chuẩn bị công bố ‘bom tấn’ V.League

Tiền vệ trung tâm người Brazil - Romeu Martins là tân binh mới nhất vừa gia nhập Ninh Bình trước thềm mùa giải mới

Romeu Martins sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,85m và thi đấu sở trường ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó, cầu thủ người Brazil cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ trung tâm nhờ khả năng bao quát tốt khu trung tuyến. Với nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng tranh chấp hiệu quả, Romeu được đánh giá là mẫu tiền vệ hiện đại, có thể hỗ trợ cả khâu phòng ngự lẫn phát triển bóng từ tuyến dưới.

Trước khi gia nhập Ninh Bình, Romeu Martins là cái tên gây nhiều ấn tượng tại Giải VĐQG Thái Lan 2025/26 (Thai League 1). Trong màu áo Sukhothai, tiền vệ sinh năm 1998 ra sân 27 trận, ghi 5 bàn và có 1 kiến tạo. Tính trên mọi đấu trường, cầu thủ người Brazil đóng góp 6 bàn thắng sau 29 lần ra sân, thành tích đáng chú ý với một tiền vệ phòng ngự.

Việc chiêu mộ Romeu được kỳ vọng sẽ giúp HLV Chu Đình Nghiêm có thêm phương án chất lượng ở tuyến giữa. Không chỉ tăng cường khả năng đánh chặn, tiền vệ người Brazil còn hứa hẹn mang đến sự cân bằng trong lối chơi nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Thai League – một trong những giải đấu có tính cạnh tranh cao của khu vực Đông Nam Á.

Ninh Bình chuẩn bị kích hoạt "bom tấn" với cựu vua phá lưới V.League 2024/25 - Lucao từ Thể Công Viettel - Ảnh: Minh Tuấn

Romeu Martins là ngoại binh thứ 3 và là tân binh thứ 4 của Ninh Bình trước thềm mùa giải 2026/27. Trước đó, đội bóng Cố đô đã công bố 3 bản hợp đồng chất lượng gồm hậu vệ Hồ Tấn Tài, trung vệ Lucas Turci (PVF-CAND) và tiền vệ Marciel (HAGL).

Sau khi đứng hạng Ba V.League cùng tấm huy chương bạc Cúp quốc gia mùa trước, Ninh Bình đang cho thấy quyết tâm lớn bằng việc liên tiếp bổ sung những ngoại binh chất lượng. Theo danh sách lực lượng hiện tại, CLB đã hoàn thiện nhóm ngoại binh cho mùa giải mới với năm cái tên gồm Lucas Turci, Marciel da Silva, Romeu Martins, tiền đạo Fred Friday và cựu vua phá lưới V.League, Lucao do Break – người sẽ chính thức ra mắt đội bóng Cố đô trong ít ngày tới. Với dàn nội, ngoại binh cực chất lượng, Ninh Bình đang quyết tâm hướng tới mùa giải 2026/27 với mục tiêu cao nhất ở sân chơi quốc nội.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn