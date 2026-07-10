Đồng Nai chiêu mộ hậu vệ biên hay nhất V.League 2023/24

Hậu vệ biên hay nhất V.League 2023/24 - Nguyễn Văn Đức gia nhập Đồng Nai - Ảnh: ĐNFC

Trang chủ CLB Đồng Nai thông báo đã chiêu mộ thành công hậu vệ Nguyễn Văn Đức đến từ CAHN. Hậu vệ sinh năm 1996, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Ninh Bình, sau đó gia nhập đội trẻ Hà Nội và cùng các đồng đội được chuyển giao vào Hà Tĩnh thi đấu tại V.League. Sau khi chia tay Hà Tĩnh ở mùa giải 2023, Văn Đức gia nhập Bình Định. Đây cũng là mùa giải Văn Đức chơi rất hay, là cầu thủ chạy cánh gây bất ngờ nhiều nhất, góp công giúp Bình Định giành vị trí á quân lịch sử ở V.League 2023/24. Với 6 bàn và 3 kiến tạo, anh trở thành hậu vệ đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất giải đấu năm đó. Điều này giúp anh lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Sau khi ghi dấu ấn ở Bình Định, Văn Đức được CAHN chiêu mộ ngay đầu V.League 2024/25. Dù không ra thường xuyên trong 2 mùa giải vừa qua, nhưng hậu vệ sinh năm 1996 vẫn được đánh giá cao về chuyên môn. Văn Đức nổi bật nhờ khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả, nền tảng thể lực dồi dào và sự chắc chắn trong phòng ngự. Sự góp mặt của Văn Đức được kỳ vọng sẽ giúp HLV Nguyễn Việt Thắng gia tăng chiều sâu đội hình cũng như nâng cao chất lượng nơi hành lang cánh phải của Đồng Nai sắp tới.

Bên cạnh Nguyễn Văn Đức, Đồng Nai cũng sắp công bố ba tân binh tiếp theo gia nhập đội gồm thủ môn Phạm Văn Phong, trung vệ Bùi Tiến Dụng và hậu vệ Phan Văn Hiếu. Đây đều là những cầu thủ có nhiều năm chinh chiến ở các giải đấu chuyên nghiệp, hứa hẹn mang đến kinh nghiệm cần thiết cho đội bóng tân binh.

Không chỉ tích cực chiêu mộ nội binh, đại diện miền Đông Nam Bộ còn gây chú ý với kế hoạch tăng cường ngoại binh. Tiền đạo Andrei Ivan, tuyển thủ từng có 17 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Romania, đã có mặt tại Việt Nam để hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng. Ngoài ra, Đồng Nai còn được cho là đang theo đuổi ba cầu thủ người Serbia gồm Filip Jovic, Andrija Majdevac và Milos Vulic nhằm tiếp tục nâng cấp lực lượng.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn