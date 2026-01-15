Loạt siêu thực phẩm cực sẵn ở chợ Việt, là kho “omega-3” không phải ai cũng chú ý

Cá thu

Cá thu là loại cá phổ biến tại các chợ Việt Nam với mức giá khá bình dân nhưng lại sở hữu hàm lượng Omega-3 đáng kinh ngạc. Trong 100g cá thu có thể chứa đến hơn 4.000mg Omega-3, đáp ứng gấp nhiều lần nhu cầu hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra, cá thu còn rất giàu Vitamin B12 và Selen, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Bạn có thể chế biến cá thu theo cách kho tộ, sốt cà chua hoặc nướng để giữ trọn vẹn dưỡng chất, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và bảo vệ thành mạch máu.

Cá cơm

Đừng coi thường những chú cá cơm nhỏ bé thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình. Cá cơm là nguồn cung cấp axit béo Omega-3 (EPA và DHA) tuyệt vời mà lại rất ít bị nhiễm thủy ngân so với các loại cá lớn do vòng đời ngắn. Bên cạnh đó, khi ăn cả xương, cá cơm còn bổ sung một lượng Canxi dồi dào cho hệ xương khớp. Với cá cơm, bạn có thể rang chua ngọt, kho tiêu hoặc nấu canh, đây là cách bổ sung dinh dưỡng cực kỳ tiết kiệm và hiệu quả cho cả người già và trẻ nhỏ.

Hạt chia

Nếu bạn không ăn được cá, hạt chia là lựa chọn thay thế hàng đầu để bổ sung Omega-3 gốc thực vật (ALA). Chỉ với 2 muỗng canh hạt chia, bạn đã nạp vào cơ thể lượng Omega-3 nhiều hơn cả một miếng cá hồi. Điểm cộng của hạt chia là rất giàu chất xơ và mangan, giúp hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết. Cách sử dụng cũng rất đơn giản: bạn chỉ cần rắc vào sữa chua, sinh tố, hoặc ngâm nước uống hàng ngày để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và làn da mịn màng.

Quả óc chó

Quả óc chó từ lâu đã nổi tiếng với hình dáng giống bộ não và thực tế nó thực sự tốt cho hệ thần kinh. Đây là loại hạt khô có hàm lượng axit béo Omega-3 cao nhất. Việc nhâm nhi vài quả óc chó mỗi ngày không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung mà còn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách cải thiện chức năng của lớp nội mạc mạch máu. Bạn có thể dùng quả óc chó như một món ăn vặt lành mạnh hoặc nghiền nhỏ trộn vào salad để tăng thêm hương vị bùi béo.

Đậu nành và các chế phẩm từ đậu

Đậu nành không chỉ là nguồn protein thực vật chất lượng cao mà còn chứa một lượng axit béo Omega-3 đáng kể. Các món ăn từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành hay dầu đậu nành đều rất dễ mua và rẻ tiền. Mặc dù Omega-3 trong đậu nành là dạng ALA (cần thời gian để cơ thể chuyển hóa), nhưng việc tiêu thụ thường xuyên vẫn mang lại lợi ích lớn trong việc giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh lý về tim. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người đang theo đuổi chế độ ăn thực dưỡng hoặc ăn chay trường.

Trứng gà

Trứng là thực phẩm "quốc dân" có mặt trong mọi tủ lạnh. Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại trứng gà được làm giàu Omega-3 (từ việc cho gà ăn hạt lanh hoặc tảo). Tuy nhiên, ngay cả trứng gà ta thông thường cũng chứa một lượng Omega-3 nhất định nằm trong lòng đỏ. Bên cạnh đó, trứng còn giàu Choline – một chất thiết yếu cho sự phát triển của não bộ. Ăn trứng vào bữa sáng là cách khởi đầu ngày mới đầy năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các axit béo một cách tự nhiên nhất.

Rau chân vịt và rau xanh đậm

Các loại rau có lá màu xanh đậm, tiêu biểu là rau chân vịt, là nguồn cung cấp Omega-3 gốc thực vật hiếm hoi trong thế giới thực vật xanh. Ngoài Omega-3, loại rau này còn chứa lượng lớn Vitamin K, Vitamin A và Folate. Dù hàm lượng Omega-3 không cao bằng cá biển, nhưng khi kết hợp rau chân vịt vào chế độ ăn hàng ngày, bạn đang tạo ra một lá chắn chống oxy hóa mạnh mẽ cho cơ thể, đồng thời hỗ trợ sức khỏe của mắt và giảm mức độ căng thẳng của các tế bào.

