Những thực phẩm là "kẻ thù" thầm lặng của hệ miễn dịch không phải ai cũng biết

Đường tinh luyện và các sản phẩm chứa đường

Đường tinh luyện, có trong bánh kẹo, nước ngọt, kem, và nhiều món tráng miệng khác, là một trong những kẻ thù lớn nhất của hệ miễn dịch. Khi bạn ăn quá nhiều đường, lượng đường trong máu tăng cao sẽ làm giảm khả năng hoạt động của các tế bào bạch cầu, đặc biệt là tế bào thực bào. Đây là những tế bào có nhiệm vụ "nuốt chửng" và tiêu diệt vi khuẩn, virus.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chỉ cần nạp khoảng 100g đường, hiệu quả của các tế bào bạch cầu có thể giảm tới 50% và tình trạng này kéo dài trong vài giờ. Thêm vào đó, đường còn thúc đẩy quá trình viêm nhiễm trong cơ thể, khiến hệ miễn dịch phải làm việc quá sức và dần suy yếu.

Nhiều thực phẩm là "kẻ thù" thầm lặng của hệ miễn dịch không phải ai cũng biết. Ảnh: Healthkart

Đồ ăn nhanh và đồ chiên rán

Khoai tây chiên, gà rán, hamburger và các món ăn nhanh khác thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa. Các loại chất béo này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, béo phì mà còn gây viêm nhiễm nghiêm trọng trong cơ thể.

Tình trạng viêm nhiễm mãn tính khiến hệ miễn dịch liên tục ở trạng thái báo động, làm giảm khả năng phản ứng khi thực sự bị tấn công bởi mầm bệnh. Hơn nữa, đồ chiên rán còn có thể sản sinh ra các hợp chất độc hại khi được nấu ở nhiệt độ cao, càng gây thêm gánh nặng cho hệ miễn dịch.

Thịt đỏ và các sản phẩm thịt chế biến sẵn

Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu khi ăn quá nhiều có thể làm tăng các chất chuyển hóa gây viêm. Đặc biệt, các sản phẩm thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông... thường chứa nhiều chất bảo quản (nitrat), muối và chất béo bão hòa.

Việc tiêu thụ thường xuyên những loại thực phẩm này không chỉ gây ra tình trạng viêm nhiễm mà còn làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh là nền tảng của một hệ miễn dịch mạnh mẽ, bởi khoảng 70-80% tế bào miễn dịch của cơ thể nằm ở đây. Khi hệ vi sinh vật bị tổn thương, sức đề kháng của cơ thể cũng suy giảm theo.

Rượu bia và các chất kích thích

Lạm dụng rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu làm suy yếu hệ miễn dịch. Rượu không chỉ làm giảm số lượng và chức năng của các tế bào miễn dịch mà còn ức chế khả năng sản xuất cytokine, một loại protein quan trọng trong việc điều phối phản ứng miễn dịch. Rượu bia còn gây mất nước, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến việc hấp thu các vitamin thiết yếu, tất cả đều là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể và sức đề kháng của cơ thể.

Thực phẩm có hàm lượng muối cao

Muối đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, nhưng ăn quá nhiều muối lại là một thói quen nguy hiểm. Các món ăn mặn như dưa muối, cà muối, đồ ăn đóng hộp và các loại snack chứa nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và gây hại cho thận. Nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, hàm lượng muối cao trong cơ thể có thể làm suy giảm khả năng chống lại vi khuẩn của các tế bào miễn dịch, khiến chúng hoạt động kém hiệu quả hơn trong việc tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn