Những thực phẩm "càng ăn càng gầy", cực dễ tìm nhưng không phải ai cũng biết

Ăn yến mạch giúp giảm cân

Yến mạch không chỉ là một loại ngũ cốc thông thường mà còn là một "siêu thực phẩm" hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân. Với hàm lượng chất xơ hòa tan cao, đặc biệt là beta-glucan, yến mạch tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và ổn định đường huyết.

Bên cạnh đó, protein trong yến mạch còn hỗ trợ xây dựng cơ bắp, tăng cường quá trình trao đổi chất và giúp bạn luôn cảm thấy năng động. Không dừng lại ở đó, yến mạch còn là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất thiết yếu như magie, sắt, kẽm, ... giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và cung cấp đủ năng lượng cho cả một ngày làm việc. Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà yến mạch trở thành một trong những thực phẩm được ưu tiên hàng đầu trong thực đơn giảm cân của nhiều người.

Yến mạch cực tốt cho người muốn giảm cân. Ảnh: Getty Images

Khoai lang tím

Với chỉ số đường huyết thấp, khoai lang tím giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa những cơn đói bất chợt và thèm ăn đồ ngọt. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong khoai lang tím tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát khẩu phần ăn hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa có trong khoai lang tím còn hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa, tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp bạn giảm cân một cách lành mạnh và bền vững.

Ăn ngô giúp giảm cân

Ngô, một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, không chỉ là một món ăn ngon mà còn là một trợ thủ đắc lực trong quá trình giảm cân. Với hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ không hòa tan, ngô giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và ổn định đường huyết.

Bên cạnh đó, ngô còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất như vitamin B, vitamin E, magie, kali... giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Hơn nữa, với chỉ số đường huyết thấp, ngô cung cấp một nguồn năng lượng ổn định và bền vững, giúp bạn luôn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng suốt cả ngày.

Ngô không chỉ là món ăn ngon mà còn là một trợ thủ đắc lực trong quá trình giảm cân. Ảnh: Istock

Kiều mạch

Kiều mạch, một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa hàm lượng chất xơ cao và ít calo, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang muốn giảm cân. Bánh mì kiều mạch, với chỉ số đường huyết thấp, giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn vặt và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chất xơ dồi dào trong kiều mạch còn tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như kiều mạch có thể tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, kiều mạch còn chứa nhiều vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng.

Trứng gà

Trứng gà chứa lượng protein cao, giúp cơ thể no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ xây dựng cơ bắp. Cơ bắp đốt cháy calo nhiều hơn mỡ, do đó giúp tăng cường quá trình trao đổi chất. So với nhiều loại thực phẩm khác, trứng gà cung cấp lượng calo tương đối thấp, đặc biệt là lòng trắng trứng.

Trứng gà chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và hỗ trợ quá trình giảm cân. Để giảm cân hiệu quả, bạn cần kết hợp việc ăn trứng gà với một chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và luyện tập thể dục đều đặn. Ăn trứng gà chỉ là một phần trong quá trình giảm cân, không phải là giải pháp duy nhất.

