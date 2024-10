Trường mua thực phẩm với giá 'trên trời', cho học sinh ăn nhiều đường và muối

Nguy hại nếu ăn nhiều đường, muối TS.BS Lâm Vĩnh Niên - trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM - nhận định chung nếu trẻ em đang phát triển, ăn nhiều đường và muối trong một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chuyên gia này dẫn ra: "Nếu trẻ em ăn nhiều đường, tạo cảm giác no thì có xu hướng ăn ít thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn như trái cây, rau quả, ngũ cốc nguyên hạt… do bé luôn ở tình trạng no. Chưa kể ăn nhiều đường gây ra sâu răng, béo phì, tim, tiểu đường. Còn ăn nhiều muối sẽ có nguy cơ tăng huyết áp, tạo ra thói quen ăn mặn gây bệnh đối với các cơ quan như thận, do tăng hoạt động để điều tiết chất mặn ra ngoài cơ thể. Đặc biệt lưu ý, với trẻ dưới 2 tuổi, khẩu phần dinh dưỡng của bé không nên bổ sung thêm đường". Siêu thị cung cấp thực phẩm giao tận trường Ngày 28-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện truyền thông của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết hiện nay Saigon Co.op có cung cấp thực phẩm cho các trường tại TP.HCM. "Có 2 dạng cung cấp thực phẩm. Nếu là thực phẩm đã chế biến, thường các điểm siêu thị lớn mới cung cấp. Vì siêu thị lớn mới đủ quy mô, nhân lực, cũng như các siêu thị tính toán vị trí thuận lợi đi lại với các trường. Chẳng hạn Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1); Co.opmart Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Co.opXtra Linh Trung, Co.opXtra Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức)... Các trường học ở lân cận siêu thị lớn, suất ăn sẽ được giao tới. Dạng cung cấp này chiếm 20-30%. Còn thực phẩm sơ chế, đồ khô, chúng tôi đều cung cấp cho các trường học có bếp ăn tại trường. Đây là khách mà Co.opmart bán sỉ, số lượng lớn" - vị này thông tin.