Những siêu xe từng 'qua tay' vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ - Đoàn Di Băng

Vợ chồng đại gia Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng trước khi vướng phải các tranh cãi thường xuyên chia sẻ cuộc sống thượng lưu của gia đình trên trang cá nhân. Đặc biệt, cả 2 còn là những "tay chơi" xe sang, siêu xe khi mạnh tay chi tiền sở hữu những chiếc ôtô, môtô đắt đỏ.
Đoàn Di Băng từng sở hữu chiếc Lamborghini Urus bản Performante. Đây là chiếc Urus Performante đầu tiên tại TP.HCM được ra biển trắng. Thời điểm vừa nhận xe, cả 2 từng tiết lộ giá của mẫu SUV này hơn 16,5 tỷ đồng.
Cả 2 cũng từng đăng tải video và hình ảnh nhật chiếc Bentley Bentayga vào năm 2024. Theo Đoàn Di Băng từng chia sẻ trên mạng xã hội, mẫu xe này là món quà chồng tặng, được mua biển số trùng với năm sinh của cô.
Chiếc Mini Cooper bản Convertible đươc dán wrap màu hồng trắng. Tại Việt Nam, mẫu xe có giá khởi điểm gần 2,4 tỷ đồng.
Gia đình Quốc Vũ cũng từng sở hữu chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 với nhiều nâng cấp. Ở thời điểm xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên, chiếc xe có mức giá niêm yết vượt mốc 16 tỷ đồng.
McLaren 720S Spider cũng từng xuất hiện trong garage của cặp đôi này. Mẫu siêu xe mui trần này mang động cơ V8 twin-turbo 4.0L công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Hiện tại, siêu xe này đã được thay thế bởi chiếc 750S Spider.
Mercedes-Benz G 63 AMG Edition One bản độ Brabus G 800 là mẫu xe thường xuyên xuất hiện cùng gia đình Đoàn Di Băng. Vào năm 2022, mẫu xe từng được một đại lý tư nhân chào bán với giá gần 14 tỷ đồng.
Năm 2023, Đoàn Di Băng và chồng đăng tải hình ảnh nhận chiếc siêu xe chạy điện Porsche Taycan. Mẫu xe được bán với giá khởi điểm 4,5 tỷ đồng tại Việt Nam.
Mercedes-Benz EQS 500 4Matic cũng từng xuất hiện trong garage của cặp vợ chồng đại gia Quốc Vũ - Đoàn Di Băng. Mẫu xe chạy điện này có giá 4,999 tỷ đồng.
Giai đoạn 2019, cặp đôi này cũng từng xuất hiện cùng chiếc Volvo XC90. Mẫu SUV này có giá khoảng 4,05 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn. Phiên bản PHEV có giá niêm yết khoảng 4,37 tỷ đồng.
Cả hai cũng nhiều lần xuất hiện trên chiếc xe thể thao Nhật bản Subaru BRZ. Mẫu sedan này được nâng cấp các chi tiết ở ốp mâm, độ body kit và thêm cánh gió thể thao. Xe có giá khoảng 1,899 tỷ đồng.
Ông Quốc Vũ còn sở hữu nhiều mẫu mô tô phân khối lớn hàng tỷ đồng. Nổi bật là nakedbike Ducati Streetfighter V4 Lamborghini và KTM Brabus 1300 R.
Vợ chồng đại gia Quốc Vũ cũng sở hữu chiếc Triumph Rocket 3 R. Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá khởi điểm lên đến 869 triệu đồng.
Tác giả: Đan Thanh
Nguồn tin: lifestyle.znews.vn