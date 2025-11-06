Ảnh du lịch 'sặc mùi tiền' của vợ chồng Đoàn Di Băng

Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - cùng hai người khác là Đinh Văn Liên (44 tuổi) và Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Động thái này diễn ra sau 5 tháng kể từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, đặt trụ sở trong Khu công nghiệp Giang Điền.