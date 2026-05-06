Những người không nên ăn dứa

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. Giới chuyên gia đã phân tích chi tiết nguyên nhân gây đau dạ dày khi ăn dứa và đưa ra các gợi ý phòng ngừa, giảm nhẹ, giúp mọi người thưởng thức dứa một cách an toàn.

‘Yếu tố kích thích’ trong dứa: Thành phần then chốt gây đau dạ dày

Dứa chứa nhiều thành phần có thể kích thích đường tiêu hóa, những thành phần này là "thủ phạm" chính gây đau dạ dày, cụ thể bao gồm:

Enzyme bromelain trong dứa

Enzyme bromelain là chất hoạt tính đặc trưng của dứa, có khả năng phân giải protein. Khi đi vào đường tiêu hóa, nó sẽ kích thích và phân giải niêm mạc dạ dày và niêm mạc ruột, những người có đường tiêu hóa nhạy cảm hoặc bị viêm dạ dày, loét dạ dày dễ xuất hiện sung huyết và phù nề niêm mạc dạ dày, gây đau dạ dày, cảm giác nóng rát, ợ chua; còn có thể làm tăng nhu động dạ dày ruột, dẫn đến đau bụng và tiêu chảy.

Axit trái cây

Dứa chứa nhiều axit trái cây như axit citric, axit malic, có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit dạ dày. Khi axit dạ dày quá nhiều sẽ làm tăng sự kích thích và ăn mòn niêm mạc dạ dày, đặc biệt khi ăn lúc đói, dạ dày không có thức ăn để đệm, axit trái cây và axit dạ dày cùng tác động dễ gây đau dạ dày, những người có axit dạ dày dư thừa hoặc loét dạ dày sẽ phản ứng rõ rệt hơn.

Enzyme bromelain trong dứa

Enzyme bromelain trong dứa có thể khiến một số người bị dị ứng. Phản ứng dị ứng ngoài việc gây ngứa da, phát ban, sưng môi còn có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, dẫn đến co thắt dạ dày và ruột, gây đau dạ dày, đau bụng, buồn nôn và nôn, các cơn đau dạ dày này khởi phát nhanh và triệu chứng rõ ràng.

Sự khác biệt cá nhân

Ngoài các thành phần có trong dứa, thể trạng và tình trạng cơ thể cá nhân cũng sẽ ảnh hưởng đến việc có xuất hiện triệu chứng đau dạ dày hay không. Những nhóm người dưới đây cần đặc biệt chú ý khi ăn dứa:

Những người có chức năng tiêu hóa kém hoặc mắc bệnh về tiêu hóa

Trẻ em, người già và những người có rối loạn chức năng tiêu hóa, màng nhầy dạ dày yếu, khả năng chịu đựng các thành phần kích thích trong dứa kém, dễ bị đau dạ dày và tiêu chảy.

Những người bị viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc loét tá tràng, màng nhầy dạ dày vốn đã bị tổn thương, enzym bromelain và acid trái cây trong dứa sẽ làm tổn thương nặng hơn, dẫn đến bệnh tái phát hoặc đau dạ dày nghiêm trọng hơn.

Những người có cơ địa dị ứng

Người có cơ địa dị ứng nhạy cảm với nhiều chất, enzym bromelain trong dứa là tác nhân gây dị ứng phổ biến, ăn dứa không chỉ dễ bị đau dạ dày mà còn có thể kèm theo các triệu chứng ngoài da như mề đay, chàm; trong trường hợp nghiêm trọng có thể xuất hiện khó thở, phù thanh quản và các phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng, cần cảnh giác cao.

Những người ăn khi đói hoặc ăn quá nhiều

Khi bụng đói, dạ dày không có thức ăn để trung hòa các thành phần kích thích, enzyme bromelain và axit trái cây trong dứa sẽ tác động trực tiếp lên niêm mạc dạ dày, gây kích thích mạnh hơn dễ dẫn đến đau dạ dày; ăn quá nhiều sẽ khiến lượng thành phần kích thích nạp vào vượt quá khả năng chịu đựng của dạ dày và ruột, tăng nguy cơ đau dạ dày, tiêu chảy và các triệu chứng khó chịu khác.

Phòng ngừa và giảm rủi ro khi ăn dứa

Muốn tránh bị đau dạ dày khi ăn dứa, yếu tố then chốt là giảm tác động của các thành phần kích thích trong dứa, cụ thể có thể áp dụng các phương pháp sau:

Ngâm với nước muối

Ngâm các miếng dứa đã cắt trong nước muối loãng 20-30 phút trước khi ăn có thể ức chế hoạt tính enzyme bromelain, giảm kích thích lên niêm mạc dạ dày và ruột, đồng thời cải thiện hương vị. Nồng độ nước muối không nên quá cao, 500 ml nước chỉ cần 5-10 g muối.

Xử lý bằng nhiệt

Enzyme bromelain trong dứa sẽ mất hoạt tính ở nhiệt độ cao, có thể dùng dứa trong nấu ăn như dứa xào chua ngọt. Việc nấu chín giúp phá hủy enzyme bromelain và một phần các chất gây dị ứng, giảm kích thích dạ dày và ruột, đồng thời mang đến hương vị khác biệt, nhưng thời gian nấu không nên quá dài để tránh phá hủy vitamin.

Kiểm soát lượng ăn và thời gian ăn

Tránh ăn dứa khi đói, nên ăn sau 1-2 giờ ăn cơm, lúc này thức ăn trong dạ dày có thể làm giảm tác động trực tiếp của các thành phần kích thích lên niêm mạc dạ dày; đồng thời kiểm soát lượng ăn, mỗi lần không quá 100-200 gram, tránh hấp thụ quá nhiều thành phần kích thích.

Khi xuất hiện khó chịu, ngừng ăn ngay và quan sát

Nếu sau khi ăn dứa xuất hiện đau dạ dày nhẹ, nên ngừng ăn ngay, uống nhiều nước ấm để thúc đẩy chuyển hóa các thành phần kích thích, có thể ăn cháo, bánh mì và các thực phẩm nhẹ nhàng khác để giảm cảm giác khó chịu. Nếu đau dạ dày kéo dài không thuyên giảm hoặc kèm theo nôn mửa, tiêu chảy, dị ứng da và các triệu chứng nghiêm trọng khác, cần đi khám kịp thời.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn