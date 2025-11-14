Những món Việt vào top chiên giòn ngon nhất châu Á

Trong danh sách 100 món ăn chiên giòn ngon nhất châu Á được chuyên trang ẩm thực Taste Atlas công bố cuối tháng 10, ẩm thực Việt Nam đóng góp 6 món ăn.

Nem rán

Món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Trung Hoa, là một trong những món phổ biến nhất Việt Nam.

Nem rán được 4,3/5 điểm theo đánh giá của Taste Atlas và là món duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món ăn chiên giòn ngon nhất thế giới. Nem rán còn nổi tiếng trong thực đơn của nhiều nhà hàng Việt trên toàn thế giới. Ảnh: Bùi Thủy

Thành phần chính của nem là thịt lợn băm (có thể hải sản), các loại rau củ thái nhỏ như cà rốt, su hào, miến dong, giá đỗ, hành tây, nấm hương, mộc nhĩ... sau đó gói trong lớp bánh tráng theo nhiều hình dáng khác nhau (dài, vuông, tròn) và chiên ngập dầu. Nem khi chín có màu vàng cánh gián, lớp vỏ ngoài mỏng giòn nhẹ, phần nhân thơm.

Nem rán thường là món khai vị, nhưng cũng có thể là một bữa chính, kết hợp cùng bún, cơm, ăn kèm rau sống, dưa góp và nước mắm chua ngọt. Ảnh: Song Anh

Quẩy

Quẩy là món ăn làm từ bột mì, men nở, muối, nước, được nhồi và ủ trong nhiều giờ sau đó chia thành từng miếng nhỏ và chiên ngập dầu đến khi vàng giòn. Vì luôn được chế biến tươi và ăn nóng, quẩy thường gắn với mùa đông song được thực khách ăn quanh năm. Ảnh: Taste Atlas

Quẩy có đủ kích cỡ, lớp vỏ ngoài giòn, ruột mềm, hơi rỗng. Quẩy có thể để ăn vặt hoặc kết hợp với bún, miến, phở, cháo. Khi ăn vặt, thực khách thường dùng kèm nước chấm chua ngọt có dưa góp. Quẩy có thể được dùng nguyên chiếc và không gia vị, cũng có thể được cắt nhỏ khi làm món kèm. Đây là món ăn vặt ít tiền, được mọi lứa tuổi yêu thích, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ảnh: Taste Atlas

Bánh tôm

Bánh tôm là đặc sản của Hà Nội, phổ biến ở khu vực hồ Tây. Món ăn kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của tôm tươi, độ giòn của khoai lang và lớp vỏ được chiên ngập dầu. Ảnh: Taste Atlas

Bánh tôm có thể dùng như khai vị hoặc ăn no tùy nhu cầu thưởng thức của khách, kèm với rau xà lách, rau thơm, nước chấm chua ngọt và dưa góp. Khách nên ăn nóng để đảm bảo thơm ngon. Món ăn được Taste Atlas chấm 4/5 điểm. Ảnh: Taste Atlas

Cá tai tượng chiên giòn

Cá tai tượng chiên xù là một món ăn truyền thống có nguồn gốc từ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đặc sản này được chế biến bằng cách chiên ngập dầu cho đến khi phần da giòn tan và chín đều, và ăn khi còn nóng.

Những miếng cá tai tượng thịt dày và mềm được gỡ ra và ăn kèm dưa leo, dưa chua, rau thơm, hoặc cuốn với bánh tráng chấm nước mắm chua ngọt, ớt tươi, tỏi. Cá đôi khi được rắc đậu phộng rang giã nhỏ. Ảnh: Taste Atlas

Đùi gà bó xôi

Đùi gà sau khi ướp với các loại gia vị như tỏi, đường, nước tương, dầu hào, ngũ vị hương... được gói trong xôi nếp, chiên ngập dầu đến khi vàng giòn. Món ăn còn có tên dân dã là "đùi gà không lối thoát", thường được phục vụ trong các dịp lễ, cưới hỏi hoặc đính hôn. Ảnh: MOB

Gà bó xôi thành phẩm cân bằng giữa mặn - ngọt - béo và giòn, phần xôi bên ngoài giòn, bên trong dẻo và thấm vị. Món ăn được phục vụ với rau mùi, cà chua, dưa chuột, chấm cùng tương ớt để đỡ ngán. Ảnh: MOB

Bông bí chiên giòn

Bông bí hay hoa bí đỏ là một đặc sản có nguồn gốc từ vùng đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với vị ngọt nhẹ và tính linh hoạt. Hoa bí có thể dùng nấu canh, ăn lẩu, xào thịt, hoặc chiên giòn (nhồi thịt hoặc chay). Ảnh: BHX

Lớp bột chiên kiểu tempura được làm từ bột mì, nước lạnh, muối, tiêu, trứng và một ít men nở. Hoa bí được nhúng vào hỗn hợp bột rồi chiên trong dầu nóng đến khi vàng giòn. Khi hoàn tất, bông bí chiên thường được dùng làm món khai vị kèm nước chấm tỏi ớt. Ảnh: Tuyết Phượng

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: vnexpress.net