Nơi được quan tâm nhất lúc này ở Nghệ An: Cảnh như nước ngoài, mở cửa miễn phí nhưng có lưu ý đặc biệt

Những ngày cuối năm, khi xu hướng du lịch ngắn ngày, tìm về thiên nhiên ngày càng được ưa chuộng, một điểm đến ở Nghệ An bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Không resort sang trọng, không vé vào cửa đắt đỏ, nơi này chinh phục du khách bằng khung cảnh rộng lớn, sắc vàng rực rỡ trải dài ngút tầm mắt, được ví như những thảo nguyên hoa ở nước ngoài.

Đó chính là cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) – điểm check-in đang nhận được sự quan tâm lớn với những bức hình, thước phim ghi lại cảnh "như nước ngoài", được lan toả mạnh mẽ trên nhiều diễn đàn du lịch.

Ảnh Hà Nội 24H

Nguồn gốc thật sự của cánh đồng hướng dương ở Nghệ An

Cánh đồng hoa hướng dương nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, thuộc vùng Phủ Quỳ. Không đơn thuần được trồng để làm du lịch, cánh đồng hoa hướng dương này thực chất xuất phát từ mô hình nông nghiệp quy mô lớn của Tập đoàn TH. Hoa hướng dương được trồng với mục đích ban đầu là làm thức ăn thô xanh cho bò sữa, phục vụ hệ sinh thái nông nghiệp khép kín.

Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, hoa phát triển mạnh, nở đồng loạt trên diện tích lớn, tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm thấy. Dần dần, vẻ đẹp tự nhiên của những cánh đồng hoa vàng trải dài hàng chục hecta đã thu hút người dân địa phương và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh. Từ đó, nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng mang tính tự phát, được mở cửa miễn phí cho người dân.

Việc cho phép du khách vào tham quan không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất miền Tây Nghệ An, mà còn được xem là cách để doanh nghiệp gắn kết với cộng đồng, lan tỏa mô hình nông nghiệp bền vững.

Cánh đồng thực chất xuất phát từ mô hình nông nghiệp quy mô lớn của Tập đoàn TH (Ảnh TH True Milk)

Theo chia sẻ của người bản địa và những du khách có kinh nghiệm, mùa hoa hướng dương đẹp nhất ở đây thường rơi vào khoảng từ tháng 12 đến cận Tết Âm lịch, khoảng tháng 1 Dương lịch năm sau. Hoa được trồng gối vụ nên trong suốt thời gian này, cánh đồng gần như luôn có những đợt hoa nở nối tiếp nhau, giúp du khách chủ động sắp xếp lịch trình mà không lo “lỡ mùa”.

Blogger tên Blog của Rọt còn đưa thêm tư vấn về khung giờ cụ thể, được đánh giá đẹp nhất để tham quan, chụp ảnh tại cánh đồng hướng dương. Đó là: Buổi sáng từ 7–9h: Ánh nắng nhẹ, không khí trong lành, ít người, phù hợp với những ai muốn quay chụp hoặc tận hưởng không gian yên tĩnh; Buổi chiều từ 15–17h: Ánh nắng nghiêng tạo chiều sâu cho khung hình, tuy nhiên lượng khách thường đông hơn, nhất là vào cuối tuần.

Ảnh Mạnh Tiến Khôi

Lưu ý đặc biệt dành cho du khách tới cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An

Cách trung tâm Vinh khoảng 90–100km, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo hướng Vinh – đường Hồ Chí Minh – Nghĩa Đàn, đường đi khá thuận tiện, dễ tìm để tới cánh đồng hoa hướng dương. Dù mở cửa miễn phí, du khách khi đến đây được khuyến cáo tuân thủ nghiêm các quy định chung: Không xả rác, không bẻ hoa, không hái cành, không dẫm đạp lên luống hoa. Đây là yếu tố quan trọng giúp cánh đồng giữ được vẻ đẹp lâu dài và tiếp tục mở cửa cho cộng đồng.

Nhiều người cũng chia sẻ, việc mua nước uống, kem hoặc sử dụng các dịch vụ nhỏ tại khu vực tham quan là cách thiết thực để ủng hộ đơn vị trồng hoa, góp phần duy trì không gian xanh hiếm có này. Một số lưu ý dựa trên kinh nghiệm thực tế của các du khách khác cũng có thể tham khảo thêm:

Trang phục: Tránh mặc áo màu vàng vì dễ “chìm” vào hoa. Các màu trắng, đỏ, xanh dương giúp nổi bật hơn. Nên chọn quần gọn gàng, tránh quần ống rộng hoặc chạm đất.

Vị trí chụp ảnh: Các luống hoa phía ngoài thường cao nhưng thưa. Đi sâu vào bên trong, hoa thấp và dày hơn, dễ tạo khung hình đẹp.

Những bức ảnh đẹp không thua gì cảnh nước ngoài của các du khách (Ảnh Hồ Thiên Nga, Blog Của Rọt, Rieu24, Quang Anh)

Không cần chen chúc tiểu cảnh: Cánh đồng rất rộng, không nhất thiết phải chờ đợi ở các điểm như cửa gỗ, xích đu. Những góc chụp tự nhiên giữa biển hoa thường cho cảm giác “như ở nước ngoài” hơn.

Góc nhìn từ trên cao: Nếu có flycam hoặc thuê dịch vụ flycam, hình ảnh toàn cảnh cánh đồng hoa sẽ ấn tượng và khác biệt rõ rệt so với ảnh chụp thông thường.

Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An mang đến một lựa chọn du lịch nhẹ nhàng, dễ đi và gần gũi với thiên nhiên. Không vé vào cửa, không cầu kỳ dịch vụ, nơi đây hấp dẫn chính bởi vẻ đẹp mộc mạc và không gian rộng mở hiếm có. Chỉ cần một chuyến đi ngắn, du khách đã có thể mang về những khung hình rực rỡ và cảm giác thư thái – miễn là đến đúng thời điểm và giữ gìn trọn vẹn sắc vàng đang làm nên sức hút đặc biệt của miền Tây xứ Nghệ.

Ảnh Blog Của Rọt, Rieu24

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn