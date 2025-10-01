Tạ Đình Phong khen bánh mì Việt Nam 'ngon nhất từng ăn'

Trong video mới nhất thuộc series ẩm thực trên trang cá nhân, tài từ Tân Thiếu Lâm Tự đưa khán giả đến trải nghiệm bánh mì Nếm tại khu Wan Chai, Hong Kong (Trung Quốc), chuyên bán bánh mì Việt Nam. Anh cho rằng khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ đến phở và chả giò, nhưng thực chất, bánh mì kẹp thịt cũng "ngon tuyệt đỉnh". Song, ở Hong Kong không có nhiều cửa hàng bán món ăn này.

Trong lúc chờ, Tạ Đình Phong quan sát khá kỹ nguyên liệu trong tủ kính, gồm rau răm, mỡ hành, hành phi, rau củ muối và thịt nguội. Sau khi ra khỏi lò, bánh mì được phết pate, bơ và lần lượt cho các nguyên liệu vào.

Theo miêu tả của nam diễn viên, cách những lát thịt nguội xếp chồng lên nhau, kết hợp với ba chỉ heo được chế biến tại chỗ khiến vị giác kích thích, không thể chờ lâu và phải ăn ngay trên xe. Anh tin rằng chủ cửa hàng là người Việt Nam, chắc chắn hương vị sẽ rất chuẩn.

"Thịt ba chỉ và jambon ngon tuyệt. Rau củ muối chua ngọt vừa phải. Điều tuyệt vời nhất là vỏ bánh mì, trông to và nặng, nhưng kết cấu rất xốp và giòn rụm. Tại sao lại có thể xốp đến mức này? Phần nhân hòa quyện với vỏ bánh mì đến bất ngờ, đây là loại bánh mì kẹp thịt ngon nhất tôi từng ăn", Tạ Đình Phong nhận xét về hương vị.

Ổ bánh mì giòn ngon đến mức nam diễn viên ăn rơi vụn đầy trên xe. Ảnh: Nicholas Tse.

Tiệm bánh mì Nếm được nam diễn viên nhắc đến do 2 cô gái Kiki Phụng và Hạnh Đặng sáng lập để mang ổ bánh mì đích thực của Việt Nam đến Hong Kong, vì hầu hết nhà hàng Việt Nam tại đây đều pha lẫn mạnh khẩu vị Quảng Đông. Tiệm cũng từng được Michelin Guide vinh danh.

Hiện tại đây phục vụ 5 loại bánh mì với thịt nguội tự sản xuất, pate nhập khẩu từ Việt Nam. Bánh mì khác hoàn toàn về công thức và nguyên liệu so với bánh mì baguette của Pháp. Ngoài ra, nhiệt độ cũng khác nhau. Ở TP.HCM nóng hơn nên lên men tốt, kết cấu bông xốp hơn. Còn Hong Kong ẩm ướt nên tiệm đã chỉnh công thức riêng để làm vỏ bánh bông xốp và giòn rơi nhiều vụn khi cắn như cách Tạ Đình Phong miêu tả.

Trên tờ SCMP từng viết: "Điểm khác biệt lớn nhất để bánh Mì Nếm mang lại hương vị TP.HCM thứ thiệt chính là sử dụng nhiều rau thơm tươi sống. Không chỉ bán bánh mì, tiệm còn có cà phê đen đá pha theo cách truyền thống, đậm đà và lượng sữa vừa đủ, khác hẳn so với cà phê Việt ở Hong Kong".

Tiệm bánh mì được đông đảo thực khách Hong Kong tìm đến vào tháng 2. Các minh tinh màn bạc Hong Kong cũng thường check-in tại đây. Ảnh: Kiki Phụng.

Trước đó, nam tài tử Tạ Đình Phong từng nhiều lần chia sẻ tình yêu dành cho ẩm thực Việt Nam trên trang cá nhân, với các món như nem rán, tôm viên chiên giòn, cánh gà chiên sả... Trong đó, anh đánh giá cao nhất là phở vì nước dùng đặc trưng và thịt bò nấu tái.

Tạ Đình Phong là nam ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Hong Kong mang quốc tịch Canada, chính thức gia nhập giới giải trí với tư cách là ca sĩ vào năm 1996. Sau đó, anh gây ấn tượng với các bộ phim đình đám, gắn với nhiều thế hệ như Nộ hỏa, Quyết chiến thực thần, Trọn đời trọn kiếp, Những ngày hè nóng bỏng...

Nam tài tử cũng nổi tiếng là người yêu thích ẩm thực, sở hữu chuỗi nhà hàng riêng. Anh còn thực hiện chương trình tìm hiểu văn hóa ẩm thực mang tên 12 đạo Phong vị. Tạ Đình Phong từng chia sẻ lý do anh ngừng đóng phim là thực hiện ước mơ quảng bá cho ẩm thực Trung Quốc của mình.

Tác giả: Trúc Hồ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn