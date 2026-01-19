Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/1, trước giờ bắt đầu phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc. Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng nước ta trong gần 1 thế kỷ qua đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên. Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội lần thứ XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tác giả: Nhóm PV Đại hội XIV của Đảng

Nguồn tin: cand.com.vn