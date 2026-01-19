Đại hội XIV bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị, 1.586 đại biểu đủ tư cách dự Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội Đảng XIV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trưa 19-1, Ban Tổ chức Đại hội XIV của Đảng phát đi thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo thông cáo, sáng 19-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Trước giờ khai mạc phiên trù bị, các đại biểu dự Đại hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Trưởng đoàn đại biểu của các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Toàn thể Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đoàn chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị ra mắt Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - thay mặt các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước điều hành phiên họp trù bị.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội - điều hành phiên họp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 Ủy viên Bộ Chính trị, bầu Đoàn Thư ký gồm 5 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 13 người.

Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết các nội dung tại phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đại hội đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng do Ban Thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự Đại hội đều đủ tư cách đại biểu Đại hội.

Chiều cùng ngày, các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại nơi ở của đoàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tác giả: TIẾN LONG - THÀNH CHUNG - NGUYỄN KHÁNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ