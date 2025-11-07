Những đại kỵ khi sử dụng giấm táo ai cũng nên biết để tránh “mạng họa vào thân”

Uống giấm táo nguyên chất hoặc pha quá đặc

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất vì giấm táo chứa axit axetic có tính ăn mòn cao. Việc uống trực tiếp hoặc pha quá đặc có thể gây bỏng rát thực quản và niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm loét. Ngoài ra, axit đậm đặc sẽ nhanh chóng ăn mòn men răng, gây ê buốt và làm hỏng răng. Để an toàn, bạn luôn phải pha loãng 1-2 muỗng canh giấm táo với ít nhất 200-250ml nước.

Dùng quá liều lượng khuyến cáo mỗi ngày

Việc lạm dụng giấm táo với liều lượng quá lớn, vượt quá 2 muỗng canh (khoảng 30ml) mỗi ngày, có thể mang lại nhiều hậu quả tiêu cực. Dùng quá liều trong thời gian dài không chỉ làm tăng nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa và răng miệng mà còn có thể dẫn đến hạ kali máu và tiềm ẩn nguy cơ giảm mật độ xương do làm tăng tính axit trong máu.

(Ảnh minh họa: Healthline)

Uống giấm táo ngay sau khi ăn

Nhiều người có thể nghĩ rằng uống giấm táo sau bữa ăn có thể giúp giảm cân. Nhưng điều này hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Thực tế điều này có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Uống giấm táo khi bụng đói sẽ tối đa hóa lợi ích sức khỏe và tăng cường khả năng xử lý thức ăn. Nếu muốn uống giấm táo sau bữa ăn, hãy đợi ít nhất 20 phút.

Đánh răng ngay sau khi uống giấm táo

Một trong những sai lầm nghiêm trọng mà nhiều người mắc phải vì muốn giữ vệ sinh răng miệng là đánh răng ngay lập tức sau khi uống giấm táo. Đánh răng ngay sau khi uống giấm táo có thể làm mòn men răng, dẫn đến sâu răng. Chuyên gia khuyến cáo chỉ nên đánh răng sau khi uống giấm táo ít nhất 30 phút.

Uống giấm táo ngay trước khi đi ngủ

Uống giấm táo rồi nằm xuống ngay là một đại kỵ vì nó tạo điều kiện cho axit trong giấm trào ngược lên thực quản. Điều này không chỉ gây khó chịu, ợ nóng mà còn có thể làm tổn thương nghiêm trọng niêm mạc thực quản. Hãy đảm bảo bạn uống giấm táo ít nhất 30 phút trước khi nằm và nên giữ tư thế đứng thẳng hoặc ngồi sau khi uống.

Bôi giấm táo nguyên chất trực tiếp lên da

Mặc dù giấm táo được sử dụng như một phương pháp làm đẹp tự nhiên (trị mụn, toner), nhưng việc bôi trực tiếp giấm táo nguyên chất lên da là một sai lầm nghiêm trọng. Axit mạnh trong giấm táo có thể gây bỏng hóa học và kích ứng da nghiêm trọng. Nếu muốn dùng ngoài da, bạn phải pha loãng giấm táo theo tỉ lệ thích hợp (thường là 1 phần giấm với 3-4 phần nước) và thử phản ứng trên vùng da nhỏ trước.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn