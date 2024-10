Nhóm "nữ quái" trộm dây cáp gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 3/10, thông tin từ Công an Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm dây cáp điện tại các công trình đang thi công rồi mang bán phế liệu, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng và 1 đối tượng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, vào tháng 9 tại một số công trình đang thi công tại đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc xã Hưng Hòa và đường 72m thuộc địa phận xã Nghi Đức (Tp.Vinh), xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) liên tiếp xảy ra tình trạng cắt trộm dây cáp điện, một số tủ, ống nhựa dùng để bảo vệ dây điện cũng bị cạy bung, đứt gãy, dập nát, gây thiệt hại ước tính hơn 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, để đối phó với lực lượng chức năng, thường lựa chọn địa điểm vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, sử dụng kìm, găng tay, xà beng để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an Tp.Vinh đã lập chuyên án đấu tranh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/10, Công an Tp.Vinh chủ trì, phối hợp Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thị Liễu, SN 1979, trú tại khối 10, phường Cửa Nam, Tp.Vinh; Nguyễn Thị An, SN 1971; Nguyễn Thị Xuân, SN 1976, đều trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Cậy, SN 1980), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ban chuyên án thu giữ 2 kìm cắt dây cáp điện và nhiều đoạn điện lõi đồng đã được các đối tượng cắt ngắn để dễ dàng vận chuyển, tiêu thụ cùng một số tang vật khác.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 10/9 đến 26/9, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, vào đêm khuya, rạng sáng, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Xuân cấu kết với nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các công trình thi công đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài và đường 72m đoạn qua xã Nghi Đức (Tp.Vinh), xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc). Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng đã đưa số dây cáp điện trộm được bán cho Nguyễn Văn Cậy để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, vào khoảng 1h30, ngày 11/9, tại đường 72m thuộc xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, 3 đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm gần 1.200m dây cáp điện ngầm, trị giá hơn 384 triệu đồng.

Tiếp đó, vào 2h ngày 23/9, lợi dụng sơ hở của bảo vệ tại công trình thi công ở đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài thuộc địa phận xã Hưng Hòa, 3 đối tượng Liễu, An, Xuân đã trộm hơn 3.000m dây cáp điện ngầm và dây đồng trần tiếp địa xoắn, trị giá 650 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 1h15 ngày 26/9, khi đi qua khu vực công trường đang thi công đường 72m thuộc xã Nghi Đức, Tp.Vinh, cả ba đối tượng phát hiện thấy có các đầu dây cáp điện chưa hoàn thiện lắp đặt nổi lên ở chân cột đèn chiếu sáng trên đường nên nảy sinh lấy trộm. Nghĩ là làm, 3 đối tượng đã thực hiện hành vi trộm 2.700m dây cáp điện ngầm và 32 đoạn dây đồng trần tiếp địa xoắn, trị giá 480 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng đã đưa số dây cáp điện ngầm và dây đồng trần tiếp địa xoắn trộm được bán cho Nguyễn Văn Cậy, chủ cửa hàng phế liệu ở xã Nghi Phong. Mặc dù biết số dây cáp điện và dây đồng trần tiếp địa xoắn này là do các đối tượng trộm được, song Nguyễn Văn Cậy vẫn thu mua và trả tiền cho Liễu, An, Xuân.

Hiện, Công an Tp.Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Xuân về tội Trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Cậy về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chuyên án đang được Công an Tp.Vinh tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn