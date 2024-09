'Nữ quái' nâng khống tiền, làm giả giấy tờ đặt cọc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Nguyễn Thị Ánh Hồng tại Cơ quan Công an.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (49 tuổi, trú thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2022, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng và bà K.L.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) hợp tác làm ăn với nhau. Lợi dụng việc này, bà Hồng dùng thủ đoạn gian dối nâng khống số tiền đặt cọc mua đất, làm giả giấy đặt cọc, chiếm đoạt tiền của bà T.

Cụ thể, bà Hồng đã giới thiệu cho bà T mua 6 lô đất và nâng khống số tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của bị hại.

Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, người dân nào bị bà Nguyễn Thị Ánh Hồng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên, đề nghị đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo, để được giải quyết.

