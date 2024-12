Nhóm người giả danh công an để bắt giữ một tài xế Grab

Ngày 9-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ bắt giữ 4 đối tượng giả danh công an bắt giữ người trái phép rồi cướp tài sản.

Các đối tượng gây án bị công an Đà Nẵng bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm Lê Kim Khánh (SN 1984, trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thị Thanh Toán (SN 1975, trú Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Bá Tuấn (SN 1968, trú huyện Hoài Đức, Long An), Hoàng Phong Phú (SN 1995, trú quận 9, TP HCM).

Do nợ nần, Lê Kim Khánh và Nguyễn Thanh Toán bàn bạc với nhau đóng giả làm công an, tìm người để bắt giữ hù dọa, nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán rủ thêm Tuấn và Phú cùng tham gia. Sau đó, Khánh lên Facebook mua 3 giấy chứng minh công an giả, 2 còng số 8 và chìa khóa còng.

Đồng thời, các đối tượng thuê nhà trên đường Lý Nhân Tông (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) để làm địa điểm giữ người, thuê 1 xe ô tô để làm phương tiện gây án.

Do biết anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1997, trú xã Duy Sơn, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là tài xế xe Grab có quen biết các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Duy Xuyên, các đối tượng nhắm vào anh Tâm để gây án.

Giấy chứng minh công an nhân dân giả được các đối tượng sử dụng để đi cướp

Khoảng 15 giờ ngày 6-12, khi anh Tâm đang chạy Grab, Toán mở cửa lên xe, cùng lúc Tuấn và Phú mở cửa tài khống chế còng tay anh Tâm. Toán đưa giấy chứng minh công an giả ra và tự xưng là công an nhằm khống chế nạn nhân.

Sau đó, các đối tượng trùm đầu nạn nhân rồi đưa về địa điểm đã chuẩn bị sẵn.

Tại đây, các đối tượng còng anh Tâm vào ghế, xưng danh là cán bộ Cục điều tra tiến hành tra khảo, yêu cầu anh Tâm khai báo quá trình phạm tội của mình từ năm 2016 đến nay, đồng thời yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng.

Lấy được thông tin tài khoản ngân hàng, Khánh chở Toán đến trạm ATM, rút 96 triệu đồng.

Các đối tượng còn dùng cồn lau chùi dấu vết tại hiện trường, xóa dữ liệu camera hành trình, xóa dấu vân tay rồi mới mở còng thả nạn nhân.

Lúc này, anh Tâm nghi ngờ bị cướp nên hô hoán, thấy vậy Tuấn dùng một đoạn nẹp nhựa màu trắng giả làm con dao dọa đâm anh Tâm và nhanh chóng lên xe ô tô Khánh chở chạy thoát.

Số tiền chiếm được các đối tượng chia nhau tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Chỉ sau 2 ngày xảy ra vụ việc, các lực lượng Công an Đà Nẵng đã xác định được 4 đối tượng gây án. Đến chiều 8-12, công an bắt được tất cả các đối tượng trong vụ án đang lẩn trốn tại các tỉnh Quảng Nam, Bình Dương, Đà Nẵng, TP HCM.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT thu giữ tang vật gồm 13,5 triệu đồng. Riêng 3 giấy chứng minh công an giả, 2 còng số 8 và khóa còng, Khánh thu hồi lại của các đối tượng sau khi gây án và xé, vứt trên đường vào Quảng Nam để phi tang.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động