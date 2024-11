Truy nã Bạch Công An giả danh công an nhiều lần trói tay, trùm đầu thanh niên, cướp gần 1 tỉ

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện bị can Bạch Công An ở đâu báo ngay cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố (điều tra viên Đoàn Văn Bằng, SĐT: 0904.625.467, địa chỉ: Đội trọng án, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người dân có thể báo cho công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để được giải quyết theo quy định.