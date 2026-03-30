An Giang bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Kỳ họp lần này, các địa biểu sẽ tiến hành bầu các chức danh của thường trực HĐND tỉnh An giang khóa XI; bầu chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng các ban của HĐND tỉnh; thành lập Ban dân tộc; bầu chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên UBND tỉnh; bầu hội thẩm nhân dân.

Đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời đại diện thường trực HĐND tỉnh khóa XI trình 2 tờ trình dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các cuộc họp thường lệ 2026, dự thảo nghị quyết về ban hành quy chế làm việc của HĐND tỉnh khóa XI.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HDND tỉnh An Giang khóa X cho rằng, kỳ họp thứ nhất được tổ chức sớm hơn so với các nhiệm kỳ trước, không chỉ bảo đảm tính kịp thời trong kiện toàn tổ chức, mà còn thể hiện rõ quyết tâm đưa bộ máy vào vận hành ngay, không để làm chậm nhịp phát triển.

Đây không chỉ là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND, UBND tỉnh, mà còn là bước đặt nền móng cho cách thức vận hành của cả nhiệm kỳ. Những nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp này, từ xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh chủ chốt, đến việc thông qua quy chế làm việc và kế hoạch hoạt động, đều gắn trực tiếp tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong suốt 5 năm tới.

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI khai mạc kỳ họp thứ nhất - kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng, song song với việc kiện toàn tổ chức bộ máy cần khẩn trương đưa bộ máy vào vận hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Đây là tiền đề quyết định cho sự thành công của cả nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau kỳ họp này, thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và từng vị địa biểu HĐND tỉnh các đại biểu phải bắt tay ngay vào công việc, không để xảy ra tình trạng lúng túng trong điều hành, chậm trễ trong tổ chức thực hiện hoặc thiếu đồng bộ trong phối hợp ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tác giả: Lam Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV