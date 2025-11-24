Nhói lòng nhìn trường học miền Trung tan hoang sau lũ

Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) ngổn ngang sau cơn lũ lịch sử. Thầy Lê Đức Phong, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết 5 dãy phòng học của trường bị ngập sâu trên 2 m. Ban giám hiệu trường đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh tham gia tổng vệ sinh khuôn viên; dọn dẹp bùn đất tại các phòng học, hành lang; lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học; kiểm tra, khắc phục hệ thống điện, nước và đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Báo Gia Lai.