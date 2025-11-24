Nhói lòng nhìn trường học miền Trung tan hoang sau lũ

Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) ngổn ngang sau cơn lũ lịch sử. Thầy Lê Đức Phong, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết 5 dãy phòng học của trường bị ngập sâu trên 2 m. Ban giám hiệu trường đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng các em học sinh tham gia tổng vệ sinh khuôn viên; dọn dẹp bùn đất tại các phòng học, hành lang; lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học; kiểm tra, khắc phục hệ thống điện, nước và đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Báo Gia Lai.
Cũng tại Gia Lai, nước lũ ngập sâu khiến trường Tiểu học số 2 Diêu Trì (xã Tuy Phước) thiệt hại 6 máy vi tính, 1 máy photocopy, hệ thống âm thanh, đồ dùng dạy học cùng nhiều sách vở… Cả khuôn viên trường như biến thành một bãi bùn lầy. Lớp bùn dày 10-20 cm bám từ hành lang đến từng phòng học; bàn ghế bị xô lệch, lớp học đầy rác. Trong ảnh, giáo viên của trường phơi lại những quyển sách bị ướt do nước lũ. Ảnh: Báo Gia Lai.
Ông Ngô Lâm Trường Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngô Quyền (phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai), cho biết rạng sáng 19/11, nước đột ngột dâng gần 2,5 m khiến giáo viên không kịp kê cao tài sản. Tốc độ nước lên quá nhanh khiến nhiều phòng học, thiết bị, tài liệu bị nước nhấn chìm. Ảnh: Báo Gia Lai.
Từ ngày 18/11, trường THCS Hòa Phong (xã Cư Pui, Đắk Lắk) ngập sâu trong nước. Đến nay, sau khi nước rút, xã Cư Pui đã chỉ đạo các đơn vị dọn vệ sinh khuôn viên trường, nhanh chóng ổn định công tác dạy, học. Ảnh: Báo Đắk Lắk.
Tại Khánh Hòa, ngày 23/11, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Nước 5 cơ động đến trường Mầm non Khai Sáng (xã Vĩnh Trung); trường Tiểu học Diên Lạc (xã Diên Lạc); trường Mầm non Vĩnh Ngọc và trường THCS Cao Thắng (phường Tây Nha Trang) để phối hợp cùng nhà trường và chính quyền địa phương tiến hành tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh trở lại học tập. Ảnh: Trần Ngọc.
Các chiến sĩ cùng giáo viên trường THCS Cao Thắng dọn dẹp và kiểm tra lại những giấy khen, vật dụng còn sử dụng được. Ảnh: Trần Ngọc.
Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) ngổn ngang sau lũ. Rác thải ứ đọng trong sân trường, các phòng học ngập bùn non đặc quánh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh hòa và công an 64 xã, phường đã ra quân hỗ trợ dọn dẹp trường trong các ngày 21-23/11. Ảnh: Tuổi trẻ Công an Khánh Hòa.
Từ ngày 22-23/11, gần 200 cán bộ, học viên, chiến sĩ trường Sĩ quan Không quân ra quân hỗ trợ người dân tại các thôn Phú Ân Nam xã Diên Khánh, trường Mầm non Ngôi Sao Xanh, trường Tiểu học Ngọc Hiệp, THCS Ngọc Hiệp tại Khánh Hòa. Ảnh: Nguyễn Minh Sang.
Tác giả: Ngọc Bích
Nguồn tin: znews.vn