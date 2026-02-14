Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 14/2, ông Thái Hải Đăng - Giám đốc Trung tâm Y tế Tân Kỳ cho biết, các trường hợp nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 11/2 hiện sức khỏe đã ổn định, không ghi nhận ca biến chứng nặng.

Một bệnh nhân được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế sau khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ cơ quan y tế, vào trưa 11/2, sau khi sử dụng bánh mì tại một quán ăn ở xã Tân Phú, nhiều người dân xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau quặn bụng, buồn nôn, nôn ói và chóng mặt.

Người nhà đã nhanh chóng đưa các bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ và một số cơ sở y tế trên địa bàn để thăm khám, điều trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, ngành y tế địa phương đã phối hợp kiểm tra cơ sở kinh doanh, đồng thời tiến hành lấy mẫu thực phẩm liên quan để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Công tác theo dõi sức khỏe các bệnh nhân cũng được triển khai chặt chẽ nhằm kịp thời xử lý nếu có diễn biến bất thường.

Hiện cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. Trên cơ sở đó sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn