Làm đẹp cấp tốc, nhiều ca nhập viện dịp cận Tết

Nhu cầu làm đẹp tăng cao trước Tết khiến nhiều người tìm đến các dịch vụ "trẻ hóa thần tốc", tiêm filler, xóa nám không qua thăm khám y khoa. Hệ quả là số ca biến chứng sau làm đẹp tại nhiều bệnh viện tăng với không ít trường hợp tổn thương nặng, phải điều trị kéo dài.

Bác sĩ thăm khám, kiểm tra da trước khi chỉ định các thủ thuật làm đẹp. Ảnh: Thanh Hương

Chị H.H.V., 41 tuổi (ở Bắc Ninh) bị nám da nhiều năm. Muốn cải thiện làn da trước Tết, chị tin quảng cáo trên mạng xã hội về dung dịch "xóa nám sau 2 ngày" và mua về tự chấm. Tuy nhiên, vết nám không mờ đi mà vùng da tổn thương còn loét dần. Lo lắng khi Tết cận kề, chị phải nhập viện điều trị biến chứng.

Một nữ bệnh nhân 37 tuổi (Hà Nội) đến Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng sưng nề toàn bộ khuôn mặt sau khi tiêm meso kết hợp tế bào gốc tại spa. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị phản ứng dị ứng kèm phản ứng u hạt.

Theo các bác sĩ, trào lưu peel da tại nhà và tiêm các chất được quảng cáo "trẻ hóa thần tốc" tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chị Đ.H.L. (40 tuổi, Hà Nội) mua sản phẩm peel da trên mạng về sử dụng, sau ba tuần da bong tróc, sần sùi, sạm đen, buộc phải điều trị kéo dài tại cơ sở y tế.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương), cho biết thời điểm cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng mạnh kéo theo nhiều ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm filler, tế bào gốc tại các cơ sở không được cấp phép. Không ít bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, đối mặt nguy cơ hoại tử, thậm chí mất thị lực. Số ca biến chứng thẩm mỹ tăng khoảng 30%, chủ yếu ở người trẻ, do chạy theo quảng cáo thổi phồng và giá rẻ.

Theo bác sĩ Quang, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp biến chứng nặng sau tiêm các chất "trẻ hóa", phổ biến là phản ứng u hạt, tăng sắc tố sau viêm, teo da và sẹo lõm. Đây là kỹ thuật đưa thuốc trực tiếp vào da, đòi hỏi người thực hiện có chuyên môn, bệnh nhân được thăm khám và chỉ định đúng loại thuốc, đúng liều lượng.

GS-TS Nguyễn Hữu Sáu, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho rằng làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhất là dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hàng đầu vẫn là an toàn, đòi hỏi người dân tỉnh táo và cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Các bác sĩ cho biết làm đẹp là quá trình lâu dài, không thể “lột xác” nhanh chóng

Theo GS Sáu, khi làm đẹp, người dân cần đặc biệt lưu ý sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép và phù hợp với từng loại da. Các thủ thuật thẩm mỹ phải được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, do bác sĩ có chuyên môn trực tiếp thăm khám, tư vấn và chỉ định, trên nguyên tắc cá thể hóa cho từng trường hợp, không thể "một công thức cho tất cả".

Phần lớn các ca tai biến xuất phát từ việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, can thiệp thẩm mỹ tại cơ sở không được cấp phép và tâm lý muốn đẹp nhanh trước Tết. "Làm đẹp là cả một quá trình, không có phép màu "lột xác" vừa nhanh, vừa rẻ lại an toàn tuyệt đối. Không có thủ thuật nào hoàn toàn không có biến chứng; mức độ rủi ro phụ thuộc rất lớn vào cơ sở thực hiện, trình độ người làm và sản phẩm sử dụng", GS Sáu nói.

Chuyên gia khuyến cáo người dân không tin vào các quảng cáo "làm đẹp thần tốc", chỉ can thiệp thẩm mỹ tại cơ sở y tế được cấp phép và đến bệnh viện chuyên khoa ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người lao động