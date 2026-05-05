Nhiều người bắt đầu bị khóa SIM vì không xác thực

Gọi cho đối tác để xử lý việc gấp sáng 4/5, Phương Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được thông báo SIM bị khóa một chiều. Từ giữa tháng 4, nhà mạng đã gửi tin nhắn tới số điện thoại của cô yêu cầu xác thực, nhưng công việc bận rộn nên cô chưa kịp thực hiện.

"Tôi nghĩ chưa gấp gáp nên chủ quan, không ngờ thời hạn khóa SIM đến khá nhanh", Phương Anh nói. Cô sau đó ra cửa hàng của nhà mạng cập nhật thông tin và thuê bao đã có thể nghe gọi bình thường sau vài phút.

Tin nhắn từ nhà mạng gửi đến một người dùng yêu cầu xác thực, nếu không sẽ bị khóa chiều gọi và nhắn tin đi. Ảnh: Lưu Quý

Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thuê bao có hiệu lực từ ngày 15/4. Một trong những điểm mới của thông tư là VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại những SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Trường hợp số điện thoại được xác nhận chính chủ sẽ được sử dụng bình thường. Ngược lại, số thuê bao sẽ bị khóa nếu không xác thực.

Do đó, tình trạng Phương Anh gặp phải không hiếm. Tại họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29/4, đại diện Cục Viễn thông cho biết khoảng 900.000 số điện thoại đã được những người đang đứng tên xác nhận "không chính chủ" sau hai tuần triển khai.

Với các thuê bao này, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại, yêu cầu người sử dụng xác thực lại trong khoảng 5 ngày. Nếu không thực hiện, họ sẽ bị khóa một chiều, trước khi tiến tới các biện pháp mạnh hơn như khóa hai chiều, thu hồi số.

Một số người dùng khác cần phải xác thực thuê bao ngay là người sử dụng giấy tờ như CMND 9 số, hộ chiếu, giấy tờ ngành quân đội, công an để đăng ký SIM, người đang sử dụng SIM do người khác đứng tên hộ. Với trường hợp của Phương Anh, cô cho biết thuê bao do vẫn sử dụng giấy tờ cũ và đã được thông báo, nhưng chủ quan nên không cập nhật sớm.

Theo Nghị định 163 năm 2024 hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông, nếu không hoàn thành xác thực trong vòng 15 ngày sau khi nhận khuyến cáo từ nhà mạng, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Quy định cũng nêu rõ, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Đại diện một nhà mạng cho biết, từ 15/4, họ đã gửi thông báo theo đợt tới những người có thông tin chưa đầy đủ yêu cầu xác thực. Do đó đến đầu tháng 5, sau khi đã đủ 15 ngày, việc khóa SIM bắt đầu được thực thi.

"Người dùng chỉ cần đến cửa hàng hoặc tự xác thực qua ứng dụng là sẽ có thể sử dụng lại bình thường", đại diện nhà mạng cho biết. Ghi nhận tại các điểm giao dịch những ngày qua, lượng người dùng đến làm thủ tục trực tiếp tăng đáng kể.

Xác nhận SIM chính chủ là bước tiếp theo sau giai đoạn "làm sạch dữ liệu" năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý đối soát thông tin giấy tờ của trăm triệu thuê bao di động, đã phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có thông tin chưa chính xác. Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại thông tin, còn 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ. So với giai đoạn trước, cách làm hiện nay có sự thay đổi, khi trọng tâm là trao cho người dân quyền chủ động kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao đang sử dụng.

Quy trình xác thực thông tin số điện thoại. Đồ họa: Lưu Quý/Gemini

Tác giả: Lưu Quý

Nguồn tin: vnexpress.net