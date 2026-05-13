iPhone 18 sẽ khiến đối thủ của Apple rối loạn

iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh: Amateur Photographer.

Thời điểm là một trong những yếu tố được nhà sản xuất cân nhắc khi ra mắt smartphone. Trong nhiều năm, sự kiện iPhone thường diễn ra vào tháng 9. Không ít đối thủ giới thiệu sản phẩm xoay quanh mốc này, ví dụ như tháng 7, tháng 8 hoặc tháng 10.

Tuy nhiên, quy luật trên có thể thay đổi. Dựa trên tin đồn, sự kiện tháng 9 năm nay của Apple chỉ để ra mắt những model cao cấp, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập. Trong khi đó, những model hướng đến người dùng phổ thông như iPhone 18 hay iPhone Air thế hệ 2 dự kiến trình làng đầu năm 2027.

Theo Forbes, sự thay đổi trong lịch trình ra mắt iPhone sẽ tác động lớn đến thị trường. Quan trọng hơn, chiến lược trên có thể mang đến lợi thế nhất định cho Táo khuyết.

Dựa trên số liệu từ Counterpoint Research, iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I. Các yếu tố như tăng dung lượng trên model rẻ nhất, cải thiện độ phân giải camera và màn hình 120 Hz giúp model này tiệm cận các mẫu Pro.

Tại Trung Quốc, doanh số iPhone 17 tăng trưởng 2 chữ số so với iPhone 16. Với việc Apple kéo dài vòng đời thiết bị thêm 6 tháng, Forbes dự đoán thành công của sản phẩm sẽ tác động tích cực lên doanh số công ty năm nay.

Đối với iPhone 18 Pro, thiết bị sẽ thu hút nhiều chú ý trong nửa cuối năm 2026. Đến đầu 2027, vị trí trên có thể thuộc về iPhone 18. Trang tin Forbes nhận định điều này khiến các đối thủ chạy Android có ít không gian tiếp cận khách hàng và giới truyền thông hơn.

Việc ra mắt iPhone vào đầu năm cũng có thể ảnh hưởng đến triển lãm di động MWC. Được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại Barcelona (Tây Ban Nha), đây là triển lãm lớn nhất thế giới về di động. Dựa trên tin đồn, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 trùng khung thời gian với MWC.

Theo Forbes, dư luận có thể giảm sự chú ý đến các nhà sản xuất tham gia MWC. Trước đây, những smartphone Android xuất hiện đầu năm thường được so sánh với thiết bị cùng hệ điều hành. Từ đầu năm sau, đối thủ trực tiếp còn có một mẫu iPhone hoàn toàn mới, thay vì model 6 tháng tuổi và bị xem như "gần lỗi thời".

Các mẫu iPhone được trưng bày tại cửa hàng Apple. Ảnh: Bloomberg.

Các cải tiến về phần mềm, dịch vụ đám mây, giao diện hay công nghệ pin sẽ được đặt lên bàn cân trực tiếp. Cách tiếp cận mới của Apple có thể khiến người dùng khó khăn hơn trong việc lựa chọn smartphone phù hợp.

Nhìn chung, cuộc cạnh tranh sẽ xoay quanh nhóm khách hàng chưa quyết định hoặc sẵn sàng chuyển nền tảng. Các hãng Android vốn hưởng lợi từ sức hút sau MWC sẽ đối diện sức ép lớn từ Apple, người dùng và giới truyền thông.

Trên thực tế, các hãng Android đã gặp vấn đề tương tự khi iPhone 17e ra mắt vào tháng 3 năm nay. Dự kiến iPhone 18e cũng sẽ trình làng, đồng nghĩa toàn bộ phân khúc tầm trung sẽ chứng kiến 3 thiết bị Apple mới trong đầu năm sau, gồm iPhone 18e, iPhone 18 và iPhone Air thế hệ 2.

Hướng đi mới của Apple thực chất không gây bất ngờ. Các hãng Android đã chọn chu kỳ giới thiệu sản phẩm 6 tháng/lần từ lâu. Với Táo khuyết, đây có thể xem là bước đi lớn đầu tiên dưới thời CEO mới John Ternus. Ông sẽ dẫn dắt toàn bộ kế hoạch mới, dù thực tế chiến lược đã được ban lãnh đạo công ty thông qua từ trước.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn