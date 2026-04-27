Ba nhóm người dùng cần cập nhật xác thực lại thông tin để không bị khóa SIM

Người dùng xác thực lại thông tin thuê bao chính chủ tại điểm giao dịch của nhà mạng.

Cụ thể 3 nhóm gồm: Nhóm sử dụng Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số hoặc Căn cước/căn cước công dân (CCCD) 12 số: Khách hàng cần cập nhật lại thông tin bằng CCCD gắn chip mới nhất qua tính năng "Xác thực thông tin thuê bao".

Nhóm đăng ký bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an): Khách hàng xác thực lại thông tin và cập nhật qua tính năng "Chuẩn hóa thông tin" trên ứng dụng.

Nhóm SIM đứng tên hộ: SIM đăng ký dưới tên người thân, bạn bè hoặc mua sẵn ngoài thị trường. Khi xác thực sinh trắc học được áp dụng, người đang sử dụng, nhưng không phải chủ thuê bao sẽ không thể hoàn tất xác minh. Chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp đến điểm giao dịch để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

Qua gần 15 ngày xác nhận số thuê bao đang sử dụng trên VNeID, chia sẻ trên các diễn đàn mạng cho thấy, nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện những số điện thoại đứng tên, nhưng không sử dụng và không biết ai đã lấy CCCD để đăng ký.

Người dùng xác nhận một số di động của nhà mạng đứng tên nhưng không sử dụng qua ứng dụng VNeID.

Theo thống kê, hiện có một lượng lớn thuê bao hiện vẫn sử dụng thông tin cũ, đăng ký hộ hoặc không khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.

Đây là bước đi tiếp theo trong lộ trình làm sạch thị trường viễn thông do những năm trước thả nổi đăng ký dễ dàng SIM dẫn đến tình trạng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn, hoặc SIM đăng ký không chính chủ. Việc siết chặt xác thực không chỉ nhằm chuẩn hóa dữ liệu người dùng theo tinh thần Nghị quyết 57, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn: giảm thiểu lừa đảo qua điện thoại và tin nhắn, vốn đang ngày càng tinh vi.

Nguồn tin: baotintuc.vn