Điều cần đặc biệt lưu ý về khai báo lưu trú, tạm trú thời gian tới

Trang web khai báo lưu trú, tạm trú mới của Bộ Công an.

Ngày 9/5,Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội thông tin, kể từ 21/5, tất cả cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới, không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, hay thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Một trang web dùng chung duy nhất chính thức hoạt động, với địa chỉ truy cập là http://tbltkbtt.bocongan.gov.vn/. Trang web này đảm nhận việc tiếp nhận thông báo lưu trú cho người Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Hệ thống mới sở hữu nhiều tính năng nổi bật, cung cấp đầy đủ các công cụ chuyên nghiệp cho người dùng. Toàn bộ quá trình đăng ký tài khoản và xác thực đều được thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính thuận tiện.

Bên cạnh đó, việc quản lý mạng lưới chi nhánh cũng trở nên linh hoạt hơn khi một tài khoản chính có thể vận hành nhiều chi nhánh độc lập, đồng thời mỗi chi nhánh lại được phép tạo thêm nhiều tài khoản phụ. Hệ thống còn hỗ trợ trích xuất thông tin tự động, cho phép cập nhật nhanh dữ liệu từ ảnh hộ chiếu hoặc thẻ căn cước, đồng thời giúp việc tra cứu lịch sử khách hàng diễn ra dễ dàng hơn.

Thông báo cập nhật nền tảng khai báo lưu trú, tạm trú mới. Ảnh: Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hà Nội.

Phạm vi triển khai hiện tại bao gồm An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, TP.HCM. Ngoài ra, 3 phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Ngọc Hà thuộc thành phố Hà Nội cũng tham gia. Trong đó, chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam đang hoạt động thí điểm, chỉ áp dụng tại An Giang và 3 phường của Hà Nội.

Người dùng cũ cần lưu ý một số thay đổi trong thao tác đăng nhập vào hệ thống mới. Theo đó, các cơ sở tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh và Phú Thọ không cần tạo tài khoản mới mà có thể tiếp tục sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ.

Tuy nhiên, tên đăng nhập sẽ được bổ sung tiền tố theo từng địa phương, lần lượt là ag_, hp_, bn_ và pt_. Chẳng hạn, tài khoản “abc123” tại An Giang sẽ được chuyển thành “ag_abc123”. Tại Hà Nội, quy tắc tương tự cũng được áp dụng với tiền tố “hn_” thêm trước tên tài khoản cũ, trong khi mật khẩu của người dùng vẫn được giữ nguyên.

Để hỗ trợ người dùng trong quá trình chuyển đổi, Bộ Công an đã chuẩn bị sẵn các kênh hướng dẫn và hỗ trợ trực tuyến. Người dùng có thể quét mã QR trên bảng thông báo để truy cập nhóm hỗ trợ hoặc xem tài liệu hướng dẫn chi tiết về quy trình thao tác.

Đây được xem là một bước tiến mới trong lộ trình phát triển chính phủ điện tử, đồng thời góp phần bảo đảm công tác quản lý và an ninh trật tự. Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Nội nhấn mạnh các cơ sở lưu trú cần triển khai từ ngày 21/5 để đảm bảo việc khai báo được thông suốt, đúng quy định.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn