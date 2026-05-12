'Khốn khổ' vì chuông báo thức iPhone không kêu

Apple cho biết nếu gặp ngày có điều chỉnh, người dùng cần cài đặt báo thức thủ công. Ảnh: Weibo.

Vào ngày 9/5, ngay sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, các nền tảng mạng xã hội như Weibo và Xiaohongshu tại Trung Quốc đã bùng nổ với làn sóng chỉ trích nhắm vào Apple. Nguyên nhân bắt nguồn từ một lỗi lầm "kinh điển" nhưng chưa bao giờ được khắc phục: đồng hồ báo thức trên iPhone không tự động reo vào ngày đi làm bù.

Theo Lei Technology, tại Trung Quốc, chính quyền thường điều chỉnh lịch làm việc bằng cách hoán đổi ngày nghỉ (nghỉ bù), dẫn đến việc người dân phải đi làm vào thứ bảy hoặc chủ nhật để đổi lấy kỳ nghỉ dài hơn.

Trong khi các hãng điện thoại nội địa như Xiaomi, Huawei hay OPPO đã giải quyết triệt để vấn đề này từ hơn một thập kỷ trước bằng cách tích hợp lịch chính thống, Apple vẫn hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Người dùng iPhone Trung Quốc cảm thấy không được tôn trọng dù là thị trường mang lại doanh thu khổng lồ cho hãng. Ảnh: Weibo.

“Chuông báo thức Apple của tôi lại không reo nữa rồi!”, một tài khoản Weibo chia sẻ.

“May mắn là tối qua phòng nhân sự đã nhắc nhở, nếu không hôm nay tôi đã phải viết thư xin lỗi thay vì ngồi đây làm việc”, một người dùng khác cho biết.

Tình trạng này không chỉ dừng lại ở việc báo thức không reo khi cần. Ngược lại, vào những ngày nghỉ lễ chính thức, iPhone lại thường xuyên "reo nhầm" vì vẫn mặc định đó là ngày trong tuần.

“Triết lý báo thức của iPhone là thứ bảy là ngày được phép nằm nghỉ. Có lẽ Tim Cook vẫn chưa hiểu được sự huyền bí của phương Đông về việc điều chỉnh ngày nghỉ ngơi”, một cư dân mạng bình luận.

Đã 16 năm kể từ khi iPhone chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2009. Apple đã mang đến những công nghệ hiện đại như gọi điện vệ tinh hay trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng một tính năng cơ bản như "báo thức theo lịch làm việc bù" vẫn là một khoảng trống lớn.

Trước làn sóng chỉ trích, phản hồi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple vẫn giữ nguyên phong cách máy móc suốt nhiều năm qua: “Hiện tại, đồng hồ báo thức trên iPhone không thể nhận biết các ngày lễ và hạn chế công việc ở Trung Quốc. Nếu gặp ngày có điều chỉnh, người dùng cần cài đặt báo thức thủ công”.

Thái độ này khiến người tiêu dùng cảm thấy họ không được tôn trọng dù là thị trường mang lại doanh thu khổng lồ cho hãng.

“Tại sao tất cả điện thoại sản xuất trong nước đều hoạt động bình thường? Đó là một chức năng rất đơn giản, nhưng Apple thậm chí không bận tâm thực hiện một thay đổi nhỏ như vậy cho thị trường Trung Quốc”, một người dùng đặt câu hỏi gay gắt.

Lei Technology cho rằng sự giận dữ đối với Apple thực chất là "ngòi nổ" cho sự mệt mỏi tích tụ từ chế độ nghỉ bù khắc nghiệt. Việc "vay mượn" ngày cuối tuần trước đó để tạo ra kỳ nghỉ dài khiến người lao động phải làm việc liên tục nhiều ngày trước và sau đó, dẫn đến tình trạng kiệt sức.

Cách vận hành này đôi khi mang lại tác dụng ngược. Mục tiêu là kích cầu du lịch, nhưng thực tế nhiều người chọn ở nhà nghỉ ngơi vì quá mệt sau những ngày làm việc bù.

