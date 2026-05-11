Xiaomi làm chuyện chưa từng có

Xiaomi hỗ trợ nâng cấp phần cứng cho dòng điện thoại hơn 4 năm tuổi. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi vừa chính thức triển khai chương trình nâng cấp phần cứng đặc biệt dành cho các dòng điện thoại thế hệ cũ tại thị trường Trung Quốc. Điểm đặc biệt nhất là thay vì chỉ thay thế pin mới cùng loại, hãng đã cung cấp tùy chọn pin có dung lượng cao hơn,

Bên cạnh đó, chương trình cũng gây bất ngờ khi áp dụng cho các dòng smartphone đời cũ, giúp người dùng hiện tại kéo dài đáng kể tuổi thọ và thời lượng sử dụng cho thiết bị.

Cụ thể, ông Lu Weibing - Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi cho hay người dùng Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro và Xiaomi 13 Ultra đã có thể thay thế pin mới. Ông cũng lưu ý rằng đây là dịch vụ có thu phí và số lượng linh kiện sẽ có giới hạn tùy theo từng đợt.

Mức dung lượng được nâng cấp rất đáng kể trên cả 3 phiên bản. Xiaomi 13 từ 4.500 lên 4.850 mAh. Xiaomi 13 Pro tăng mạnh nhất từ 4.820 lên tới 5.361 mAh. Cuối cùng, bản cao cấp nhất Xiaomi 13 Ultra cũng được nâng từ 5.000 lên mức 5.500 mAh. Đây là điều hiếm thấy trong ngành di động, bởi thông thường dịch vụ thay pin chỉ nhằm mục đích phục hồi dung lượng ban đầu.

Thông báo chương trình nâng cấp pin của chủ tịch Xiaomi. Ảnh: Weibo.

Mức giá cho dịch vụ này được niêm yết là 189 NDT (khoảng 730.000 đồng). Chi phí này đã bao gồm linh kiện pin và công lắp đặt tại các trung tâm bảo hành ủy quyền.

Về mặt kỹ thuật, do dung lượng pin tăng lên nên thời gian sạc đầy sẽ kéo dài hơn trước. Xiaomi khuyến cáo trong trường hợp máy sập nguồn hoàn toàn, người dùng có thể phải cắm sạc liên tục 15-30 phút trước khi biểu tượng sạc hiện lên.

Ngoài ra, thiết bị bắt buộc phải cập nhật lên phiên bản phần mềm hệ thống theo quy định để đảm bảo tương thích và nhận diện thông số pin mới.

Trong giai đoạn đầu sau khi thay thế, điện thoại có thể ấm lên nhẹ do hệ thống tự động điều chỉnh mức tiêu thụ điện năng chạy ngầm. Hãng cũng khuyên người dùng nên theo dõi các thông số pin trong phần cài đặt mặc định, vì các ứng dụng bên thứ 3 có thể không nhận diện chính xác mức dung lượng đã được nâng cấp này.

Đây được xem là nước đi bất ngờ của Xiaomi trong việc duy trì lòng trung thành của khách hàng. Thay vì thúc giục người dùng đổi máy mới, hãng lại cung cấp giải pháp tối ưu hóa thiết bị cũ với chi phí dễ tiếp cận.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn